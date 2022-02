Seit Wochen kennt die Aktie von Vodafone nur noch die Richtung nach oben. Der Einstieg von Cevian und Berichte über eine Konsolidierung in mehreren Märkten der Telekombranche haben die Papiere wieder zum Leben erweckt. Nun scheint es in Italien ernst zu werden, Vodafone könnte den schwierigen Markt verlassen.Man habe Vodafone Italien ein Angebot für die Übernahme des gesamten Geschäfts unterbreitet, so der Chef des Wettbewerbers Iliad, Thomas Reynaud, am Dienstag in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...