Die abgelaufene Handelswoche war erneut vom Einfluss der Geldpolitik auf die Zinserwartungen an den Märkten geprägt. Die Bank von England erhöhte die Zinsen, und auch die EZB gerät zunehmend unter stärkeren inneren und äußeren Erwartungsdruck, ihre extreme Geldpolitik zu beenden. Diese Erwartung im Kontext anhaltend hoher Inflationsraten ließ den Euro aufwerten, was den Edelmetallen Auftrieb gab. Die Entwicklung des Themendepots war in der Berichtswoche wesentlich von Währungsverschiebungen geprägt. Bei den Einzelwerten gewannen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...