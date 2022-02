DJ Deutsche-Bank-Chef zeigt sich trotz vieler Herausforderungen zuversichtlich

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat sich angesichts der soliden Erholung der Wirtschaft von der Pandemie weiterhin zuversichtlich gezeigt. Viele Unternehmen seien besser durch die Krise gekommen als erwartet, sagte er beim virtuellen Neujahrsempfang des Instituts. "Deswegen stehe ich auch heute als Optimist vor Ihnen, was die kurz- und mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung angeht." Gleichzeitig hob er in seiner Rede die geopolitischen Spannungen, die Inflation, die Störung der Lieferketten und die Fragmentierung der Weltwirtschaft als besondere Schwierigkeiten hervor.

"Die Welt ist ein Stück unsicherer und konfrontativer geworden", sagte Sewing insbesondere mit Blick auf die Situation an der ukrainisch-russischen Grenze. Er fürchte, dass der Raum für die liberale Demokratie als Gesellschaftsform immer kleiner wird. "Das ist sehr bedauerlich, denn ich bin fest davon überzeugt, dass eine demokratische Grundordnung das Gesellschaftsmodell ist, das die Rechte der Menschen und ihren Wohlstand am besten sichern kann."

Sorgen mache ihm auch die Inflation, die inzwischen "auf alle Bereiche unseres Lebens" durchschlage. Nachdem die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, vergangene Woche eine Zinserhöhung für dieses Jahr nicht mehr ausgeschlossen habe, "würde ich hier von einem historischen Wendepunkt sprechen", so der Manager. Besondere Herausforderungen für die Notenbanken seien aber die gewaltigen Schuldenberge, die Unternehmen, Staaten und Privatpersonen angehäuft hätten. "Diese Schuldenlast ist auf Dauer schlicht nicht tragbar und ein ständiger potenzieller Brandherd für die weltweiten Finanzmärkte".

Mit Blick auf Nachhaltigkeit erwartet Sewing "tektonische Verschiebungen". Die Wirtschaft werde sich auf dem Weg Richtung Klimaneutralität "bis 2050 neu sortieren". Die Deutsche Bank soll bei der Transformation der Geschäftsmodelle "Teil der Lösung" sein.

Sewing bekräftigte, dass sein Haus beim Konzernumbau auf einem guten Weg ist. "Heute können wir mit einem gesunden Selbstvertrauen sagen, dass wir an einem Punkt stehen, an dem wir auf allen Ebenen vorankommen und an dem sich die positiven Effekte gegenseitig verstärken." Zudem bestätigte er das Ziel, dieses Jahr eine Eigenkapitalrendite von 8 Prozent zu erreichen, und er verwies auf den Investorentag am 10. März, auf dem die Bank über die Ziele über 2022 hinaus informieren wird.

Wie bei vergangenen Reden mahnte er die Politik abermals, die europäische Bankenunion und die Kapitalmarktunion voranzutreiben. "Nur so können wir die Voraussetzungen dafür schaffen, den Wandel und das nachhaltige Wachstum zu finanzieren, das wir für unseren Wohlstand und unsere Demokratie brauchen."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2022 11:25 ET (16:25 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.