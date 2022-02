DJ Apple macht aus iPhones von Geschäftsleuten Zahlungsterminals

NEW YORK (Dow Jones)--Apple führt eine so genannte Tap-to-Pay-Funktion ein, mit der Unternehmen und Einzelhändler mittels eines iPhones über Apple Pay, kontaktlose Kredit- und Debitkarten sowie andere digitale Geldbörsen abrechnen können, ohne dass weitere Hardware erforderlich ist.

Apple kündigte an, dass die Funktion Zahlungsplattformen und App-Entwicklern zur Verfügung gestellt wird, um sie in ihre iOS-Apps zu integrieren und als Zahlungsoption für Geschäftskunden anzubieten. Mit dieser Funktion könnten Händler Zahlungen von Kunden akzeptieren, indem diese ihr iPhone oder ihre Apple Watch in die Nähe des iPhones des Händlers halten, um mit einer digitalen Geldbörse wie Apple Pay oder einer kontaktlosen Kredit- oder Debitkarte zu bezahlen.

Der Zahlungsabwickler Stripe wird die erste Plattform sein, die diese Funktion in diesem Frühjahr ihren Kunden anbietet, zu denen auch die Point-of-Sale-App von Shopify gehört, so Apple. Andere Zahlungsplattformen und Apps werden die Funktion später in diesem Jahr anbieten, so das Unternehmen.

"Tap to Pay auf dem iPhone wird Unternehmen eine sichere, private und einfache Möglichkeit bieten, kontaktlose Zahlungen zu akzeptieren und neue Kassenerfahrungen zu ermöglichen", sagte Jennifer Bailey, Vice President of Apple Pay and Apple Wallet bei Apple.

Die neue Funktion könnte das Geschäft von Unternehmen wie Block Inc beeinträchtigen, die Hardware für Geschäfte und Unternehmen herstellen, mit der diese kontaktlose Zahlungen akzeptieren können. "Egal, ob Sie ein Verkäufer bei einem Internet-Einzelhändler oder ein Einzelunternehmer sind, Sie können bald kontaktlose Zahlungen mit einem Gerät akzeptieren, das Sie bereits in Ihrer Tasche haben: Ihrem iPhone", sagte Billy Alvarado, Chief Business Officer von Stripe.

Apple erklärte, dass das Unternehmen keinen Zugriff darauf hat, was gekauft wird oder wer es kauft. Die Zahlungsdaten werden verschlüsselt und durch dieselbe Technologie geschützt, die auch für Apple Pay verwendet wird.

Apple sagte, dass die Funktion mit Kredit- und Debitkarten von verschiedenen Zahlungsnetzwerken funktionieren wird, einschließlich American Express, Discover, Mastercard und Visa.

