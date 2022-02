ACCRA (dpa-AFX) - Ein spanisches Unternehmen ist nach einem Unfall mit mindestens 13 Toten und Dutzenden Verletzten im westafrikanischen Ghana mit einer Geldstrafe von umgerechnet 5,25 Millionen Euro belegt worden. Das teilte das ghanaische Ministerium für Land und Bodenschätze am Dienstag mit.

Ende Januar war ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen der in Madrid ansässigen Bergbaufirma Maxam Corp mit einem Motorrad und einem weiteren Fahrzeug in der Nähe eines elektrischen Transformators kollidiert. Der Unfall löste eine gewaltige Detonation aus, durch die eine Ortschaft in der Nähe der Stadt Bogoso komplett zerstört wurde. Der Sprengstoff auf dem Lastwagen sollte im Bergbau eingesetzt werden. In der Region wird vor allem Gold gefördert./maf/DP/zb