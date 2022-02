PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag nach einer moderaten Berg- und Talfahrt überwiegend im Plus geschlossen. Während der Bergbausektor und der Bankensektor spürbar zulegten, gab die Öl- und Gasbranche vor dem Hintergrund deutlich gesunkener Rohölpreise am kräftigsten nach. Zudem wurden erneut auch Technologiewerte gemieden.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,21 Prozent auf 4129,25 Punkte. Der französische Cac 40 legte um 0,27 Prozent auf 7028,41 Punkte zu. Für den britischen FTSE 100 ging es indes um 0,09 Prozent abwärts auf 7567,07 Zähler.

Trotz der Inflation, der Furcht vor einer strafferen Geldpolitik und geopolitischen Spannungen sei die Lage an den Börsen gar nicht so schlecht, kommentierte Christophe Braun, Investmentdirektor für Aktien bei der Investmentgesellschaft Capital Group./ck

EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545