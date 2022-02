Triangle Life Ltd. ("Triangle Life"), ein weltweiter Anbieter von Lebensversicherungsprodukten für hochvermögende ("high-net-worth, HNW") Privatpersonen, die über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Triangle Life Insurance Co Ltd. vertrieben werden, hat heute die Ernennung von Jon Hack als Berater des Vorstands für die bevorstehende Kapitalerhöhung des Unternehmens bekanntgegeben. Hack verfügt über ein breites Spektrum an Kompetenzen und Erfahrungen bei der Wertschöpfung in den Bereichen Lebensversicherung und Kapitalbeschaffung.

"Jon stellt mit seinem Know-how und seiner Erfahrung in den Bereichen Versicherung, Bankwesen und Kapitalmärkte eine enorme Bereicherung für Triangle Life dar", erklärte Niall O'Hare, CEO von Triangle Life. "Der Vorstand von Triangle Life freut sich auf die Zusammenarbeit mit Jon, der uns dabei unterstützen wird, unsere Kapitalerhöhung mit Partnern, die von der Strategie von Triangle Life überzeugt sind, durchzuführen."

Hack ist Gründungsmitglied und ehemaliger Geschäftsführer von Resolution Life, einer globalen Lebensversicherungsgruppe, deren Schwerpunkt auf dem Erwerb und der Verwaltung von Lebensversicherungsportfolios liegt. Vor seiner Tätigkeit bei Resolution Life war Hack Managing Director und Leiter der European Financial Institutions Group bei Lazard.

"Triangle Life bietet nun die Gelegenheit, in ein sehr erfahrenes Team mit einer starken Erfolgsbilanz und einer klaren strukturellen Wachstumschance innerhalb der globalen Lebensversicherungsbranche zu investieren. Niall und das Team von Triangle Life haben eine eindeutige Marktlücke im Bereich hochvermögender Privatpersonen, die auf der Suche nach einer maßgeschneiderten Lebensversicherung sind, identifiziert. Während Wachstum für die meisten Versicherungskonzerne zurzeit kaum oder nur sehr schwer erreichbar ist, bietet sich für Triangle Life eine außergewöhnliche Gelegenheit, bei überschaubar geringem Risiko einen bedeutenden neuen Marktanteil zu übernehmen", ergänzte Hack.

Über Triangle Life

Triangle Life Insurance Co Ltd. mit Sitz auf den Bermudas ist als Versicherer der Klasse C gemäß den Bestimmungen des Insurance Act von 1978 und den damit verbundenen Vorschriften eingetragen. Das Unternehmen wird ein umfassendes Portfolio an maßgeschneiderten Lösungen anbieten, um den sich ständig weiterentwickelnden Komplexitäten der Vermögensnachfolge hochvermögender Privatpersonen gerecht zu werden.

Website www.trianglelife.bm LinkedIn: linkedin.com/company/triangle-life/

