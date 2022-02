Aktientipps Microcaps? Ergibt es Sinn, über Aktien mit einer Marketcap von vielleicht 20,30 oder 40 Mio EUR zu reden? Sind diese Werte nicht viel zu illiquide, als dass sich "faire Kurse" bilden könnten? Sind sie nicht in einem viel zu frühen Entwicklungs-Stadium, um von "den Anlegern" beachtet oder sogar gekauft zu werden? Unternehmen dieser Grösse stehen oft am Anfang ihrer Unternehmensentwicklung, mit meistens beeindruckenden Wachstumsprognosen oder Plänen. Aber auch mit einer schwer einschätzbaren Wahrscheinlichkeit diese Pläne eben nicht zu erreichen, zu scheitern. Investieren in solche Werte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...