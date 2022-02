Der Hamburger Windkraftanlagenbauer gerät derzeit in immer schwierigeres Fahrwasser. Experten bescheinigen der Branche und auch den Hamburger zwar langfristig großes Potenzial, aber aufgrund der Lieferschwierigkeiten sieht es kurz- und mittelfristig ziemlich düster aus. Zumal die deutlichen Umsatzsprünge bei Nordex häufig zu Lasten der Marge gehen.

An der Börse steht derzeit extrem viel auf dem Spiel. So verlor die Aktie in den vergangenen Tagen mächtig an Wert und steuert nun geradewegs auf die finale charttechnische Unterstützung zu. Denn das Tief von Ende Januar im Bereich von 12,20 Euro bedeutet auch gleichzeitig den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr. Fällt der Kurs also unter diese ...

