NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach einem Treffen mit dem Finanzvorstand Timo Ihamuotila auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Franken belassen. Wie allgemein in der Branche profitiere auch der Automatisierungstechnikkonzern derzeit davon, dass Kunden ihre Aufträge früher als sonst erteilten, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei sei das Auftragswachstum dort am meisten spürbar, wo es die akutesten Lieferprobleme gebe. Es habe keine näheren Aussagen gegeben, was geschehe, wenn sich die Lieferketten wieder verbesserten./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2022 / 13:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2022 / 13:54 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012221716

