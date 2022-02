Die Rotation am Aktienmarkt vom Technologie-Sektor zu Aktien von Banken und der "Old Economy" hat am Dienstag ihre Fortsetzung gefunden. Das stützte den Dax , der den Handel mit plus 0,24 Prozent auf 15 242,38 Punkte beendete. Der MDax der mittelgroßen Werte legte um 0,40 Prozent auf 33 257,71 Zähler zu. Eines der Hauptthemen am Markt sei die bevorstehende Zinswende sowohl in den USA als auch in Europa und darauf hätten sich die Marktteilnehmer erneut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...