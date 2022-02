Hatte es zunächst den Anschein, die US-Investoren könnten sich am Dienstag für keine Richtung entscheiden, notieren die führenden Indizes gegen Mittag New Yorker Zeit nun komfortabel im Plus. Die Anleger greifen dabei heute vor allem bei Aktien zu, die zuletzt kräftig Federn lassen mussten. Der Dow Jones klettert um 280 Punkte auf 35.371 Zähler, nachdem er im frühen Geschäft zunächst kaum vom Fleck kam. Beim S&P 500 steht ein Plus von 0,6 Prozent zu Buche und beim Nasdaq eines von 0,9 Prozent. ...

