Die EZB-Sitzung in der vergangenen Woche hat an den Börsen einiges durcheinandergerüttelt. Nachdem die Notenbanker eine Zinserhöhung in diesem Jahr bislang immer ausgeschlossen hatten, rechnen zum Beispiel die Analysten der Deutschen Bank damit, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen im September anheben wird. Zudem dürfte sie schon im März eine schrittweise Verringerung der Nettoanleihenkäufe sowie im Juni die Beendigung ebendieser ankündigen. Den Aktionären der Deutschen Bank dürfte das sehr gelegen kommen. Die Aussicht auf eine geldpolitische Wende hat den Kurs der jahrelang arg gebeutelten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...