Echosens, ein Hightech-Unternehmen und Anbieter der FibroScan-Produktfamilie, gibt bekannt, dass die neuesten Baveno-VII-Leitlinien die Wirksamkeit der FibroScan-Technologien für die Behandlung von Patienten mit fortgeschrittener chronischer Lebererkrankung uneingeschränkt unterstützen und deren Einsatz durch Fachpersonal nachdrücklich empfehlen. Im Besonderen erneuert Baveno VII den Konsens bei der personalisierten Versorgung von Patienten mit kompensierter fortgeschrittener chronischer Lebererkrankung (cACLD), mit klinisch signifikanter portaler Hypertonie (CSPH) und mit Ösophagusvarizen.

Das nicht-invasive FibroScan-Verfahren basiert auf der Messung der Lebersteifigkeit mithilfe vibrationsgesteuerter transienter Elastographie (LSM by VCTE), mithilfe des kontrollierten Dämpfungsparameters (CAP) und mithilfe der Messung der Milzsteifigkeit (SSM by VCTE). Die schnelle, schmerzlose Untersuchung dauert weniger als zehn Minuten und liefert sofortige Ergebnisse am Behandlungsort.

"Wir freuen uns sehr über diese wichtige Validierung von LSM by VCTE. Diese Messung stellt den Eckpfeiler eines nicht-invasiven Tests für eine verbesserte Risikostratifizierung und eine bessere klinische Entscheidungsfindung dar", so Dominique Legros, Group CEO von Echosens. "In den Leitlinien wird LSM by VCTE auch für die Überwachung von cACLD-Patienten empfohlen, wobei klare Grenzwerte vorgegeben sind, um ein deutlich verringertes Risiko einer Dekompensation und eines leberbedingten Todes feststellen zu können. Die Baveno-VII-Leitlinien sind von globaler Bedeutung. Sie sind ein weiterer Eintrag auf der Liste der Befürworter unserer Technologie in aller Welt."

Die Leitlinien zur Überwachung von cACLD-Patienten besagen, dass der Test alle zwölf Monate wiederholt werden kann. Eine klinisch signifikante Abnahme der LSM-Werte, die mit einem erheblich verringerten Risiko einer Dekompensation und eines leberbedingten Todes einhergeht, kann definiert werden als eine LSM-Abnahme um 20 in Verbindung mit einem LSM-Wert 20 kPa bzw. jegliche Abnahme auf einen LSM-Wert 10 kPa.

Der Konsens-Workshop der Baveno-VII-Konferenz wurde von einer Reihe internationaler und nationaler wissenschaftlicher Fachgesellschaften befürwortet und mit uneingeschränkten Zuschüssen unterstützt. Zu diesen Fachgesellschaften zählen die European Association for the Study of the Liver (EASL Europäische Gesellschaft zur Erforschung der Leber), die American Association for the Study of Liver Disease (AASLD Amerikanische Gesellschaft zur Erforschung von Lebererkrankungen), die Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH Spanische Gesellschaft zur Erforschung der Leber), die Association Française pour l'Étude du Foie (AFEF Französische Gesellschaft zur Erforschung der Leber), die Associazione Italiana Gastroenterologi Endoscopisti Digestivi Ospedalieri (AIGO Italienischer Verband der Krankenhausgastroenterologen und Endoskopiker), die Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (AISF Italienische Gesellschaft zur Erforschung der Leber), das Centro de Investigación Biomédica en Red en el Área temática de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd Spanisches Netzwerk für biomedizinische Untersuchungen, Fachbereich Lebererkrankungen und Erkrankungen des Verdauungsapparates), die Österreichische Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie (ÖGGH), die Swiss Association for the Study of the Liver (SASL Schweizerische Vereinigung für das Studium der Leber) und die Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (SIGE Italienische Gesellschaft für Gastroenterologie).

Jon Gingrich, CEO von Echosens Nordamerika, erklärt hierzu Folgendes: "Die Baveno-VII-Leitlinien tragen dazu bei, dass wir den Kampf gegen Lebererkrankungen auf der ganzen Welt gestärkt fortsetzen können. Wir werden auch künftig Innovationen entwickeln und die Behandlung von stillen und unterdiagnostizierten chronischen Lebererkrankungen verbessern, zu denen die nichtalkoholische Fettlebererkrankung (NAFLD) und ihre schwerere Form, die nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH), zählen."

Über Echosens

Echosens hat als Pionier in seinem Fachbereich die Praxis der Leberbeurteilung mit FibroScan, der nicht-invasiven Lösung für ein umfassendes Management der Lebergesundheit, entscheidend verändert. FibroScan ist weltweit anerkannt und durch über 3.000 von Experten begutachtete Publikationen und 140 internationale Richtlinien validiert. Echosens hat FibroScanin mehr als 100 Ländern verfügbar gemacht und damit Millionen von Leberuntersuchungen weltweit ermöglicht. https://www.echosens.com/

