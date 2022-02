Wir haben uns mit großartigen Organisationen zusammengeschlossen, um diesen besonderen Tag zu feiern

Mit unseren Kampagnen können wir uns intensiver denn je für die Verbesserung der Lebenssituation von Frauen einsetzen

Interne Kommunikation und Kampagnen sind ein wichtiger Bestandteil der Frauenförderung

Der Internationale Frauentag ist ein wichtiger Termin im Kalender, um die sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen, politischen, wissenschaftlichen und vielen anderen Errungenschaften von Frauen weltweit zu würdigen und zu feiern. Bei Theramex gilt jeder Tag als Internationaler Frauentag, denn wir konzentrieren uns ausschließlich auf die gesundheitlichen Bedürfnisse von Frauen. Auch wenn wir diesen Tag feiern, ist es nicht an der Zeit, innezuhalten, denn wir müssen noch viele Herausforderungen bewältigen, um eine gerechtere und gleichberechtigte Welt zu schaffen. Zur Würdigung dieses besonderen Tages bemühen wir uns, mit unserer Arbeit einen Mehrwert für unsere Patientinnen, angetrieben von unserer Leidenschaft, die Gesundheit von Frauen zu verbessern und ihre Lebensqualität zu erhöhen.

"Der Internationale Frauentag erinnert uns daran, dass unsere Arbeit für die Pflege und Verbesserung der Gesundheit von Frauen in den verschiedenen Lebensphasen von entscheidender Bedeutung ist. Im Laufe des Jahres haben wir mit einigen großartigen Organisationen zusammengearbeitet, um Geld für Frauen in Not zu sammeln, das Bewusstsein für Themen wie häusliche Gewalt zu schärfen und Organisationen zu unterstützen, die sich auf Bildung konzentrieren, wie z. B. Binti International, eine Wohltätigkeitsorganisation, die das Bewusstsein für das Thema Periodenarmut schärft und Aufklärung betreibt. Unser ehrenamtliches Engagement ergänzt die Arbeit, die wir innerhalb von Theramex leisten, um das Leben von Frauen zu verbessern, und wir stehen erst am Anfang", so Robert Stewart, CEO von Theramex.

Dieses Jahr werden wir unsere Bemühungen noch verstärken und unsere Zeit bestmöglich der Unterstützung und Förderung von Frauen widmen. Wir haben allen Mitgliedern unseres Teams die Möglichkeit gegeben, ihre vollen Terminkalender zu entlasten, damit sie an Spendenaktionen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten bei einer der Partnerorganisationen teilnehmen können.

"Das Thema des Internationalen Frauentages 2022, BreakTheBias, ist für uns von besonderer Bedeutung, da wir der festen Überzeugung sind, dass die Überwindung von Vorurteilen nur durch echtes Engagement jeder und jedes Einzelnen von uns erreicht werden kann. Wir setzen uns dafür ein, die Vorurteile sowohl gegenüber der Menopause am Arbeitsplatz als auch gegenüber den psychologischen Auswirkungen von häuslicher Gewalt durch unsere CSR-Arbeit abzubauen", erklärte Anjuna Kalsi, Theramex, Chief Human Resources Officer.

"Als neue Mitarbeiterin im Team freue ich mich sehr, Teil von Theramex zu sein. Jeden Tag hier zu sein und meinen Beitrag zu einer integrativeren und gesünderen Welt für Frauen zu leisten, ist eine echte Inspiration", ergänzte Camilla Harder Hartvig, Theramex Chief Commercial Officer.

Anlässlich des 5. Internationalen Frauentags bei Theramex haben wir uns mit einigen fantastischen Organisationen zusammengetan, darunter Where Women Work, um die Frauen bei Theramex und die im Laufe ihrer Karriere erzielten Erfolge zu präsentieren. Unsere Wahl ist auf Woman's Trust gefallen, eine Wohltätigkeitsorganisation für psychische Gesundheit, die kostenlose Beratung und Therapie für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen anbietet; wir werden auch andere Wohltätigkeitsorganisationen für häusliche Gewalt in den Gemeinden, in denen wir arbeiten, unterstützen.

Wir freuen uns auf die Feierlichkeiten, aber auch auf die Möglichkeit etwas zu bewirken.

Über Theramex

Theramex ist ein führendes, weltweit tätiges Spezialpharmaunternehmen, das sich für Frauen und ihre Gesundheit einsetzt. Mit einem breiten Portfolio innovativer und etablierter Marken in den Bereichen Empfängnisverhütung, Fertilität, Menopause und Osteoporose unterstützt Theramex Frauen in jeder Lebensphase. Wir sind bestrebt, Frauen zuzuhören, sie zu verstehen und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden und ihnen Gesundheitslösungen anzubieten, die zur Verbesserung ihrer Lebensqualität beitragen. Unsere Vision ist es, ein lebenslanger Partner für Frauen und die Fachleute des Gesundheitswesens zu sein, die sie behandeln, indem wir patientenbezogene, wirksame Lösungen anbieten, die Frauen in jeder Lebensphase betreuen und unterstützen.

