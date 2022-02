Die US-Justiz hat Bitcoin im Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt, die bei einem Angriff auf die Kryptobörse Bitfinex im Jahr 2016 gestohlen worden sein sollen. Ein Ehepaar wurde beim Versuch, an die Kryptowährung zu kommen, geschnappt. Knapp 120.000 Bitcoin waren im Sommer 2016 von der Kryptobörse Bitfinex entwendet worden. Ihr damaliger Wert belief sich auf rund 74 Millionen Dollar. Nach den heftigen Kurssprüngen der vergangenen Jahre ist die digitale Beute ein Vielfaches wert, nämlich fast 5,2 Milliarden Dollar. Allerdings ist es für die Dieb:innen nicht so einfach, an die Bitcoin heranzukommen. Jetzt ist ein Ehepaar aus New...

Den vollständigen Artikel lesen ...