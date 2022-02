Stonebranch verzeichnet eine beispiellose Expansion und Gewinne, die von neuen Unternehmenskunden, wichtigen Produktverbesserungen und dem neuen Integration Hub des Unternehmens angetrieben werden

ALPHARETTA, Georgia (USA), Feb. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, ein führender Anbieter von Service-Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen, hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen 2021 sein bestes Jahr in Bezug auf Wachstum und Umsatz verzeichnen konnte, angeregt durch neue Kundenbeziehungen, die Einführung eines erweiterten Integration Hub und die Version v7.0 des Stonebranch Universal Automation Center (UAC).



Im Jahr 2021 gewann Stonebranch mehr neue Kunden als je zuvor, so dass das Unternehmen den höchsten Umsatz seit seiner Gründung im Jahr 1999 erzielt hat. Diese Unternehmenskunden repräsentieren einen großen Querschnitt von Branchen - darunter Finanzen, Konsumgüter und Energie -, aber viele teilen eine ähnliche Motivation - die Kontrolle, Konnektivität und Beobachtbarkeit automatisierter Workloads in immer komplexeren hybriden IT-Umgebungen zu verbessern.

"2021 war ein weiteres großartiges Jahr für Stonebranch, und 2022 wird noch besser", so Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. "Mehr neue Unternehmen haben Stonebranch zu ihrem IT-Automatisierungs- und Orchestrierungs-Tech-Stack hinzugefügt als in irgendeinem anderen Jahr in der Geschichte des Unternehmens. Darüber hinaus haben wir unsere bestehenden Kundenbeziehungen weiter gestärkt und konstant eine Kundenbindungsrate von über 99 Prozent gehalten. Die starke Leistung im Jahr 2021 ist ein Beweis für die Expertise und das Engagement unseres Teams. Wir haben eine Kultur aufgebaut, die sich darauf konzentriert, IT-Teams dabei zu unterstützen, das zu erreichen, was sie heute und in Zukunft benötigen."

Das UAC ermöglicht es Unternehmen, automatisierte IT-Prozesse und Workloads in Echtzeit über lokale, Cloud- und containerisierte Umgebungen hinweg zu orchestrieren. Stonebranch bietet fortschrittliche Lösungen für Cloud-Automatisierung und Datenpipeline-Orchestrierung, die durch neue und verbesserte Integrationen von Drittanbietern unterstützt werden, die im neu eingeführten Integration Hub verfügbar sind. Dieser branchenführende Marktplatz bietet herunterladbare Erweiterungen, die das UAC mit gängigen Technologien verbinden, darunter:

Anbieter von Cloud-Diensten - Amazon AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure

Datenpipeline-Tools - Databricks, Informatica, Kafka, Snowflake

Entwicklerplattformen - Ansible, Docker, GitHub, Jenkins, Kubernetes, Red Hat OpenShift

Geschäftsanwendungen - Microsoft Power BI und Teams, Oracle Peoplesoft, SAP, Slack

Im Jahr 2021 wurde Stonebranch von führenden Analysten und Technologiebewertungsplattformen ausgezeichnet. Gartner nannte Stonebranch in zwei Berichten einen repräsentativen Anbieter - Hype Cycle for I&O Automation (Hype-Zyklus für I&O-Automatisierung) und Market Guide for Service Orchestration and Automation Platforms (https://www.stonebranch.com/resources/gartner-2021-market-guide-soap) (Marktleitfaden für Service-Orchestrierungs- und Automatisierungsplattformen). Die EMA zeichnete Stonebranch in ihrem halbjährlich erscheinenden Radar Report for Workload Automation (Radarbericht für Workload-Automatisierung) als "Value Leader" aus. Darüber hinaus war Stonebranch 2021 Peer-Award-Gewinner von PeerSpot (früher IT Central Station) und führend im G2 Workload Automation Grid.

Damiani fuhr fort: "Stonebranch ist ein vertrauenswürdiger Anbieter von IT-Automatisierungslösungen. Zusammen mit unseren I&O-, Daten-, Entwicklungs- und Cloud-Teams haben wir eine Plattform entwickelt, mit der unsere Benutzer Automatisierungssilos aufbrechen und gleichzeitig die Zusammenarbeit auf eine Weise vorantreiben können, die strategische Initiativen verbindet."

Stonebranch vergrößerte seinen Mitarbeiterstamm im Jahr 2021 und erweiterte seine Niederlassungen in den USA, Deutschland, Griechenland, Mazedonien und Malaysia. Im März verstärkte Stonebranch sein Führungsteam durch die Ernennung von Peter Baljet zum Chief Technology Officer. Herr Baljet bringt umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung von Cloud-basierten Technologien sowie in der Planung und Umsetzung von Cloud-Transformationsstrategien mit.

Unter der Leitung von Herrn Baljet hat Stonebranch das Universal Automation Center im Vergleich zum Vorjahr erheblich verbessert. Diese Verbesserungen helfen Unternehmen dabei, die Lücke zwischen ihren Umgebungen vor Ort und in der Cloud zu schließen, und ermöglichen Organisationen, kundenorientierte Agilität unter anderem im Rahmen ihrer CloudOps-, DataOps- und DevOps-Initiativen voranzutreiben.

"Wir sind zuversichtlich, dass 2022 ein weiteres starkes Jahr voller Upgrades für UAC-Benutzer bringen wird. Zukünftige Versionen des UAC werden Verbesserungen der Benutzererfahrung, verbesserte Datenvisualisierungsfunktionen und eine kontinuierliche Entwicklung der Integration mit Tools von Drittanbietern beinhalten", so Damiani abschließend.

Über Stonebranch

Stonebranch entwickelt IT-Orchestrierungs- und -Automatisierungslösungen, die IT-Umgebungen in Unternehmen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben in eine hochentwickelte Automatisierung von Geschäftsservices in Echtzeit verwandeln. Unabhängig vom Automatisierungsgrad ist die Stonebranch-Plattform einfach, modern und sicher. Mit der Universal Automation Platform von Stonebranch können Unternehmen Workloads und Daten nahtlos über technologische Ökosysteme und Silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia (USA) und verfügt über Kontakt- und Supportstellen in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch bedient einige der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Finanzen, Fertigung, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie.