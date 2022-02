Die Raumfahrtbehörde Nasa hat angekündigt, dass die Internationale Raumstation (ISS) bis Ende 2030 außer Dienst gestellt wird; sie soll als Weltraumschrott in den Pazifik stürzen. Aber warum eigentlich? Dasselbe Schicksal, das Anfang 2001 die russische Raumstation Mir ereilte, soll binnen des nächsten Jahrzehnts also auch die ISS einholen: Sie wird ihre letzte Ruhe auf dem Raumschiffsfriedhof Point Nemo finden. Rund 263 Weltraummüllteile haben die Vereinigten Staaten, Russland, Japan und Europa seit 1971 dort abgeladen. Point Nemo liegt zwischen Neuseeland und Südamerika, in einem Teil des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...