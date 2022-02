NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen des Ölkonzerns von 590 auf 600 Pence angehoben. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Das zunehmende Vertrauen des Management in die eigene strategische Umsetzung unterstreiche die erneuerten Ziele für 2030, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf das höhere Ebitda-Ziel und avisierte geringere Treibhausgasemissionen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2022 / 17:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2022 / 19:32 / GMT





ISIN: GB0007980591

