Die Plattform des führenden CEM-Assurance-Anbieters wird mit der Customer-Experience-Plattform von Genesys kombiniert und reduziert so die Amortisierungszeit für Genesys-Cloud-CX-Kunden

Cyara, der Anbieter einer preisgekrönten Plattform für automatisiertes Customer-Experience-Management (CEM), gab heute bekannt, dass sein Cyara Accelerator ab sofort auf der AppFoundry von Genesys erhältlich ist, dem größten branchenspezifischen Marktplatz für Lösungen im Bereich von Kundenerfahrungen. Über die AppFoundry können Genesys-Kunden aus allen Marktsegmenten eine breite Auswahl an Lösungen entdecken und rasch einsetzen, die es ihnen erleichtern, sich mit Verbrauchern in Verbindung zu setzen, Mitarbeiter zu motivieren und ihre Belegschaft zu optimieren.

Cyara macht es Genesys-Kunden einfach, durch automatisierte Prüfungen und Überwachungen makellose Kundenerfahrungen zu erzielen, indem echte Kundeninteraktionen über Sprachdialogsysteme (IVR) wie sprachliche und digitale Kanäle simuliert werden. Die Lösung des Unternehmens trägt zur beschleunigten Migration in die Cloud bei, verbessert die Qualität über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg und steigert das Vertrauen in die Funktionsweise neuer Kundenkontaktzentren.

"Mit automatisiertem CEM (CX Testing and Assurance) können die IT-Abteilungen von Unternehmen sicherstellen, dass die Qualität der Kundenerfahrung während des gesamten Vorgangs der Migration in die Cloud sowie bei allen anschließenden Softwareaktualisierungen beibehalten wird", so James Isaacs, Präsident von Cyara. "Der Schwerpunkt bei Cyara besteht darin, Kunden und Partnern ein ausgezeichnetes Produkt zu bieten, mit dem sie ein besseres CEM erreichen und die Kundenzufriedenheit verbessern können."

Mit dem Cyara Accelerator können Kunden von Genesys Cloud CX ihre Cloud-Einsätze beschleunigen und bessere Ergebnisse gewährleisten. Derweil garantiert Cyara die beständige Bereitstellung hochwertiger Erfahrungen mit Kundenkontaktzentren dank der automatisierten Überwachungs- und Testfunktionen im Zusammenhang mit CEM. Cyara stellt zudem Ergebnisse in Echtzeit auf einem übersichtlichen Dashboard bereit, sodass die IT-Mitarbeiter ganz genau erkennen können, wo die Kunden bei der Interaktion mit Kontaktzentren auf technische Schwierigkeiten stoßen.

Die Integration/Anwendung von Cyara steht ab sofort zusammen mit Genesys Cloud CX zur Verfügung, einer All-in-One-Lösung, die als weltweit führende Plattform für Kundenkontaktzentren von Public-Cloud-Anbietern dazu beiträgt, dass Unternehmen ihren Kunden und Mitarbeitern bessere Erfahrungen bieten können. Genesys Cloud CX ist mit robusten Funktionen und offenen Programmierschnittstellen (APIs) ausgestattet und ist flexibel, skalierbar und wie geschaffen für rasche Innovationen.

Als Premium App auf der AppFoundry von Genesys ist der Cyara Accelerator für Genesys-Kunden bereits im Abonnementspreis enthalten, was das Vendor-Management vereinfacht.

Mehr über die spezifischen Funktionen und Vorteile der Genesys-Cloud-Integration von Cyara erfahren Sie unter appfoundry.genesys.com/filter/genesyscloud/listing/3ec01fed-72d1-4f31-98c5-ac3f8c34af55.

Über Cyara

Als der weltweit führende Anbieter von Plattformen für Automated CX Assurance (automatisiertes Customer-Experience-Management) beschleunigt Cyara die Gewährleistung makelloser Kundenerfahrungen über digitale und sprachliche Kanäle hinweg und vermindert zugleich das Risiko von Mängeln, mit denen die Kunden konfrontiert werden könnten. Täglich vertrauen die weltweit bekanntesten Marken auf die Cyara-Plattform, um in angemessener Skalierung ein zufriedenes Lächeln ihrer Kunden zu ernten. Weitere Informationen erhalten Sie unter cyara.com.

