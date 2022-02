Singapur (ots/PRNewswire) -Cactus Custody, eine qualifizierte institutionelle Verwahrungslösung, die von Matrixport betrieben wird, gab heute bekannt, dass es die weltweit erste in MetaMask Institutional (MMI) integrierte Verwahrungsstelle ist, die in der Lage ist, die Multi-Chain-Funktionen von MMI und alle EVM-kompatiblen Ketten zu unterstützen. Diese von Cactus Custody angebotene Funktion namens "DeFi Connector" ermöglicht institutionellen Kunden eine nahtlose und sichere Verbindung mit dezentralen Finanzprotokollen (DeFi) über MMI.Das erfolgreiche Upgrade ermöglicht nun den Zugang zu Multi-Chain-Konnektivität über alle Ethereum Virtual Machine (EVM) kompatiblen Chains, Sidechains und Layer 2s, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Smart Bitcoin Cash, Avalanche, Fantom, Arbitrum, HECO, Harmony One und Celo, etc.Cynthia Wu,Head of Sales and Business Development bei Matrixport, sagte: "Wir freuen uns, dass wir bei der Erfüllung der Interessen unserer institutionellen Kunden eine Vorreiterrolle spielen können. Unser Angebot bietet gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit für Institutionen, die die enormen Möglichkeiten von DeFi nutzen wollen. Wir sind fest entschlossen, Multi-Chain-Funktionen zu ermöglichen, die einen noch breiteren Zugang zu DeFi bieten, während wir gleichzeitig erstklassige Sicherheits- und Compliance-Standards einhalten."Johann Bornman, Product Lead bei MMI, fügte hinzu: "Die Unterstützung der EVM-Kette ist eine der wichtigsten institutionellen Anforderungen. Mit unserer neuesten Depot-Multichain-Funktion unterstützt Cactus Custody nicht nur mehrere EVM-Ketten, sondern ermöglicht es Instituten auch, digitale Vermögenswerte frei über diese Netzwerke hinweg zu überbrücken. Dies ist ein tiefgreifendes DeFi-Angebot für Institutionen."Cactus Custody zielt darauf ab, mehr Sicherheit, Transparenz und Effizienz auf den Markt zu bringen. Der DeFi-Connector bietet Prüfpfade, die mit den regulatorischen Compliance-Anforderungen übereinstimmen, und ermöglicht es, dass alle Interaktionen mit dezentralen Anwendungen (DApps) und Wallet-Transaktionen auf MMI im Verwahrungssystem nachvollziehbar sind. DeFi Connector implementiert auch unternehmensgerechte Kontrollen und rollenbasierte Genehmigungsprozesse während der Interaktion mit DeFi sowie sichere Smart-Contract-Adressen, deren private Schlüssel in einem Hardware Secure Module von einem qualifizierten Verwahrer gesichert werden.Cactus Custody ist der institutionelle Drittverwahrungsdienst von Matrixport, einer der am schnellsten wachsenden Krypto-Finanzdienstleistungsplattformen in Asien - mit einem verwahrten Vermögen von über 10 Milliarden US-Dollar für Kunden wie Miner, Fonds, Projekte und Unternehmen.Informationen zu Cactus CustodyCactus Custody hat es sich zur Aufgabe gemacht, das digitale Zeitalter mit sicheren, transparenten und effizienten institutionellen Verwahrungsdienstleistungen zu versorgen. Cactus Custody verfügt über eine hochmoderne Sicherheitsarchitektur und -infrastruktur in Verbindung mit umfassenden Finanzmanagementfunktionen, die sich für eine Vielzahl von Geschäftsszenarien eignen, und schützt nonstop digitale Vermögenswerte im Wert von 10 Milliarde Dollar.Wir bieten Dienstleistungen für einige der weltweit größten und renommiertesten Mining-Unternehmen, Mining-Pools, Cloud-Mining-Plattformen, Börsen, Fonds und OTC-Händler und unterstützen unsere Kunden dabei, auf sichere Weise zu wachsen und zu skalieren. Cactus Custody unterstützt derzeit 70 wichtige digitale Assets und wird in Zukunft weitere Assets unterstützen. Um mehr über unsere Lösungen zu erfahren, besuchen Sie https://www.mycactus.com/enInformationen zu ConsenSysConsenSys ist das führende Ethereum-Softwareunternehmen. Wir ermöglichen es Entwicklern, Unternehmen und Menschen auf der ganzen Welt, Anwendungen der nächsten Generation zu erstellen, moderne Finanzinfrastrukturen einzuführen und auf das dezentralisierte Web zuzugreifen. Unsere Produktpalette, bestehend aus Infura, Quorum, Codefi, MetaMask, Truffle und Diligence, bedient Millionen von Nutzern, unterstützt Milliarden von Blockchain-basierten Abfragen für unsere Kunden und hat Milliarden von Dollar an digitalen Vermögenswerten verarbeitet. Ethereum ist die größte programmierbare Blockchain der Welt und führend in Bezug auf die Akzeptanz in der Wirtschaft, die Entwicklergemeinschaft und die DeFi-Aktivität. Auf dieser vertrauenswürdigen, quelloffenen Grundlage bauen wir die digitale Wirtschaft von morgen auf. Pressekontakt:Wachsman,Bee Shin,Senior Consultant,matrixport@wachsman.comOriginal-Content von: Matrixport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157129/5141831