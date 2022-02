NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Benedikt XVI.:

"Die wirklich schmerzende Frage beantwortet er nicht: Warum hat seine Kirche den Missbrauch von Kindern durch Geistliche so viele Jahrzehnte unter den Teppich gekehrt, statt ihn energisch zu bekämpfen? Und daran schließt sich an: Was sind die ganz konkreten Konsequenzen? Der Verlust an Glaubwürdigkeit der Kirche in der Gesellschaft ist enorm. Der Scherbenhaufen ist durch reuige Worte nicht mehr zu kitten. Auch das gehört zum bitteren Vermächtnis des 94-jährigen Benedikt XVI."/ra/DP/he