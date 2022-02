FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Rolle von Scholz im Ukraine-Konflikt:

"Es gibt nun zwei Lager. Die einen unterstellen Scholz Führungsschwäche, die anderen den unbedingten Willen, im Geiste Willy Brandts eine diplomatische, europäische Lösung für die Konfrontation mit Russland zu finden. Gelingt es nämlich nicht, den Konflikt zu entschärfen, dann muss in erster Linie Europa die Folgen tragen, nicht Amerika. Dieses Wissen umwehte Scholz' Treffen mit den Präsidenten Frankreichs und Polens, Emmanuel Macron und Andrzej Duda. Es erinnerte an das jahrelang unsichtbare "Weimarer Dreieck", das nach dem Fall des Eisernen Vorhangs für ein neues Europa stand. Ein Europa, das jetzt in Gefahr ist."/ra/DP/he