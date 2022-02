FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Russlandpolitik der Nato-Partner

Im Bemühen um Klarheit und Geschlossenheit sehen die Verbündeten beiderseits des Atlantiks besser aus als in früheren Fällen (...). Doch selbst mit Putins Panzern vor Augen spricht der Westen noch nicht durchgehend mit einer Stimme (...). Scholz (...) vermied es in Washington hartnäckig, die Gasleitung auch nur zu erwähnen: Moskau solle nicht ausrechnen können, wie hoch der hohe Preis sei. Der Kanzler nennt das "strategische Ambiguität" - eine mutige Formulierung in Zeiten, in denen der deutschen Russlandpolitik eine fatale Mehrdeutigkeit vorgeworfen wird. Biden (...) wollte (...) lieber eine eindeutige Botschaft nach Moskau (und Berlin) schicken: Marschiere Russland in der Ukraine ein, dann werde Washington der Pipeline "ein Ende setzen". Scholz schwieg (...) dazu, als lausche der Kellner dem Koch./ra/DP/zb