Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement Zug, 9. Februar 2022 - Die Metall Zug AG und die Komax Holding AG haben eine Vereinbarung unterzeichnet, wonach die Metall Zug Gruppe ihren Geschäftsbereich Wire Processing (Schleuniger Gruppe) in Komax einbringen und im Gegenzug eine Beteiligung von 25% an der Komax Holding AG erhalten wird. Der Geschäftsbereich Wire Processing steigerte im vergangenen Jahr den Nettoumsatz deutlich auf CHF 206 Mio. und erzielte eine EBIT-Marge von rund 7%. Metall Zug wird ihren Geschäftsbereich Wire Processing, die Schleuniger Gruppe, in die Komax Gruppe einbringen und im Gegenzug eine 25%-Beteiligung an der Komax Holding AG erhalten. Die Transaktion erfolgt mittels einer Quasi-Fusion, bei der die Komax Holding AG im Rahmen einer Kapitalerhöhung neue Aktien emittiert und diese der Metall Zug AG zuteilt im Austausch gegen die Aktien der Schleuniger AG. Metall Zug und Komax haben eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Die Transaktion steht unter anderem unter dem Vorbehalt, dass die Generalversammlung von Komax den entsprechenden Anträgen zustimmt und die zuständigen Wettbewerbsbehörden den Zusammenschluss genehmigen. Dieses Verfahren dürfte voraussichtlich im dritten Quartal 2022 abgeschlossen sein. An der Generalversammlung der Komax Holding AG vom 13. April 2022 wird den Aktionären der Komax Holding AG unter anderem beantragt, das notwendige genehmigte Aktienkapital zu schaffen und unter Vorbehalt des Vollzuges des Zusammenschlusses Jürg Werner, heutiger Präsident des Verwaltungsrats der Schleuniger AG, als Vertreter der Metall Zug in den Verwaltungsrat der Komax Holding AG zu wählen. Schleuniger: Deutliche Steigerung des Nettoumsatzes und EBIT im 2021 Der Geschäftsbereich Wire Processing steigerte basierend auf den provisorischen Abschlusszahlen den Nettoumsatz im Jahr 2021 deutlich auf CHF 206 Mio. (Vorjahr restated CHF 150 Mio.). Der Auftragseingang wuchs überproportional zum Umsatz und führte zu einem hohen Auftragsbestand per Ende 2021. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg auf rund CHF 14 Mio. (Vorjahr CHF -6 Mio.), was einer EBIT-Marge von rund 7% entspricht. Die finalen Abschlusszahlen werden am 15. März 2022 publiziert. Zweiter Schritt in der Umsetzung der neuen Strategie Metall Zug kommunizierte im Jahr 2019 ihre neue Strategie. Im Rahmen dieser Strategie transformiert sich die Metall Zug AG zu einer Holding-Gesellschaft mit substanziellen Beteiligungen an attraktiven Schweizer Industrieunternehmen. Der erste Schritt in der Umsetzung dieser Strategie war im Jahr 2020 der Spin-off und die selbstständige Börsenkotierung von V-ZUG, an der Metall Zug seither eine 30%-Beteiligung hält. Mit der geplanten strategischen Beteiligung von 25% an der mit Schleuniger fusionierten Komax folgt nun der zweite Schritt in der Umsetzung dieser Strategie. Metall Zug beabsichtigt, auch die Beteiligung an Komax als Ankeraktionär langfristig zu halten, und hat sich verpflichtet, die Beteiligung während 6 Jahren ab Vollzug grundsätzlich nicht zu veräussern (Lock-up). Zusammenschluss als Antwort auf die neuen Trends und Opportunitäten Durch den Zusammenschluss der Schleuniger Gruppe mit der Komax Gruppe erhöhen beide Partner ihre Wettbewerbsfähigkeit im globalen Markt Wire Processing und stellen damit die Weichen für eine langfristig erfolgreiche Zukunft. Durch diesen Schritt verfügt die um Schleuniger verstärkte Komax über das Know-how, die erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen sowie die notwendige Risikofähigkeit, um die momentan zahlreichen Opportunitäten im Bereich Automatisierung in der Kabelverarbeitungsindustrie, Digitalisierung, autonomes Fahren und Elektromobilität im Markt nutzen zu können. Der weltweite Mangel an qualifizierten Fachkräften wird künftig zunehmen, was ein grosses Wachstumspotenzial im Bereich der höheren Automatisierung bedeutet. Dies erfordert hohe Investitionen in innovative Produkte und in die Marktentwicklung. Um in diesem Umfeld weiterhin überdurchschnittliche Erträge zu erzielen, sind grosse personelle und finanzielle Ressourcen notwendig. Auch die Digitalisierung bietet viele Differenzierungsmöglichkeiten und ein grosses Potenzial im Markt. Der Zusammenschluss wird für die Kunden weitere Vorteile bringen - nicht nur bezüglich der Interoperabilität und Schnittstellen, sondern vor allem auch bei den digitalen Gesamtlösungen wie den MES (Manufacturing Execution System) oder IoT-Produkten. Im Zusammenhang mit dem autonomen Fahren werden immer mehr Daten- und andere Spezialkabel verarbeitet, was wiederum Investitionen in neue Technologien und den Aufbau von hochqualifizierten Spezialisten erfordert. Es zeichnet sich zudem ab, dass sich der Automobilmarkt immer mehr nach Asien verschiebt. Damit Schleuniger und Komax als europäische Unternehmen in einem grösser werdenden asiatischen Markt auch künftig den Bedürfnissen ihrer asiatischen Kunden gerecht werden, müssen sie ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Vorteile für Kunden und Mitarbeiter Die Komax Gruppe und die Schleuniger Gruppe verfügen über eine anspruchsvolle Kundenbasis. Durch die Bündelung der komplementären Kompetenzen von Komax und Schleuniger wird es möglich sein, die Automatisierung schneller voranzutreiben. Die Kunden werden davon profitieren, dass durch den Zusammenschluss die Innovationskraft kombiniert und folglich noch grösser wird. Dadurch sollen neue Lösungen schneller verfügbar sein, mit denen die Kunden zusätzliche Wettbewerbsvorteile erhalten. Durch den Zusammenschluss entsteht eine Technologiegruppe von weltweit über 3'000 Mitarbeitenden. Sowohl die Komax Gruppe als auch die Schleuniger Gruppe sind bekannt für ihre wertschätzende Unternehmenskultur und ihre breite Palette an Entwicklungsmöglichkeiten, die sie ihren Mitarbeitenden bieten. Dies soll auch künftig so bleiben. Damit ist das Fundament gelegt, um nachhaltig zu wachsen, in die Zukunft zu investieren und weitere Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen zu können. Die Mitarbeitenden sind entscheidend, um die sich bietenden Opportunitäten nutzen zu können. Über die Metall Zug Gruppe Metall Zug ist eine Gruppe von Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Zug. Die Gruppe beschäftigt rund 3'000 Mitarbeitende und umfasst fünf Geschäftsbereiche: Infection Control (Belimed Gruppe)

Medical Devices (Haag-Streit Gruppe)

Wire Processing (Schleuniger Gruppe)

Technologiecluster & Infra (Tech Cluster Zug AG, Urban Assets Zug AG)

Andere (Belimed Life Science, Gehrig Group AG und Metall Zug AG) Die Holdinggesellschaft Metall Zug AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Namenaktie Serie B, Valorennummer 3982108, Ticker-Symbol METN). Rechtliche Anmerkungen



Die in der vorliegenden Mitteilung geäusserten Erwartungen beruhen auf Annahmen. Die effektiven Ergebnisse können davon abweichen. Diese Mitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist bindend. Die Metall Zug AG bearbeitet personenbezogene Daten unter Einhaltung ihrer Datenschutzerklärung, verfügbar unter: https://www.metallzug.ch/datenschutzerklaerung. Wichtige Daten 15. März 2022 Publikation Jahresergebnisse 2021 29. April 2022 Ordentliche Generalversammlung 11. August 2022 Publikation Halbjahresbericht 2022 Weitere Informationen Daniel Keist

Chief Financial Officer

Telefon: +41 58 768 60 50 Bettine Killmer

Deputy Head of Corporate Communications & IR

Telefon: +41 58 767 60 50 oder: investorrelations@metallzug.ch Diese Mitteilung ist unter https://www.metallzug.ch/medien/medienmitteilungen verfügbar.

