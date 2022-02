DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 9. Februar

=== 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 4Q, Stavanger *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:30 Presse-Telefonkonferenz; 10:00 Telefonkonferenz für Analysten), München 07:00 DE/Dic Asset AG, Jahresergebnis, Frankfurt 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam *** 07:30 DE/Jenoptik AG, Jahresergebnis, Jena 07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 3Q, Linz *** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 2H, Amsterdam 07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 4Q, Den Haag 07:55 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, ausführliches Ergebnis 4Q, Kopenhagen *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Dezember und Gesamtjahr 2021 Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +12,8 Mrd Euro zuvor: +10,9 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +20,0 Mrd Euro zuvor: +18,9 Mrd Euro Export saisonbereinigt PROGNOSE: -0,9% gg Vm zuvor: +1,7% gg Vm 08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Januar *** 08:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 4Q, London *** 10:00 DE/VDA-Präsidentin Müller, Jahresauftakt-PK (digital) 10:00 DE/Ceconomy AG, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro (Kupon: 0,00%) *** 12:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahresergebnis, Gerlingen-Schillerhöhe 12:00 FR/OECD, Frühindikator Januar 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:30 DE/Bundeskanzler Scholz, gemeinsame PK nach Gespräch mit Dänemarks Ministerpräsidentin Frederiksen, Berlin 16:30 US/Fed, Rede (virtuell) von Fed-Gouverneurin Bowman (stimmberechtigt im FOMC) bei Independent Community Bankers of America *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme (virtuell) an der Veranstaltung Europe 2022 zum Thema "Bleibt der Standort Deutschland nachhaltig wettbewerbsfähig" *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis, Clichy 18:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2022 stimmberechtigt im FOMC) beim European Economics and Financial Centre *** 18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 4Q, Frankfurt *** 22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q, Burbank 22:05 US/Mattel Inc, Ergebnis 4Q, El Segundo - EU/Informelle Tagung der Gesundheitsminister (bis 10.2.), Grenoble - GB/MSCI, vierteljährliche Index-Überprüfung ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

