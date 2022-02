"Inzwischen überwachen wir in Altdorf unsere gesamten Netzanlagen und 23 Kraftwerke mit insgesamt 36 Maschinensätzen, darunter unsere eigenen Wasserkraftwerke und auch Kraftwerke von Kunden aus der ganzen Schweiz."von Bob Buchheit Moneycab: Herr Jauch, aus Elektrizitätswerk Altdorf (EWA) wurde vor einem Jahr EWA-energieUri. Ist das eine Hommage an das «Hinterland» der «Hauptstadt»? Werner Jauch: Das ehemalige Elektrizitätswerk Altdorf hat sich in den vergangenen Jahren zu einem innovativen Energiedienstleister transformiert. Strom ist zunehmend ein wichtiger Teil von konvergenten Gesamtenergielösungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...