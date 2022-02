DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CARIAD - Nach der Führungskrise Ende vergangenen Jahres hat Volkswagen-Chef Herbert Diess im Konzernvorstand die Verantwortung für die Software-Tochter Cariad übernommen. Nun wird diese Zuständigkeit auch im Cariad-Aufsichtsrat festgeschrieben: Der VW-Chef zieht in das Kontrollgremium ein und übernimmt dort zugleich den Vorsitz, wie das Handelsblatt aus Konzernkreisen berichtet. Der Wechsel an der Spitze des Cariad-Aufsichtsrates solle "in wenigen Tagen" vollzogen werden. (Handelsblatt)

SCHUFA - Die Sparkassen sowie die Volks- und Raiffeisenbanken wollen sich die Mehrheit am Bonitätsprüfer Schufa dauerhaft sichern. Das sagte der baden-württembergische Sparkassenpräsident Peter Schneider am Dienstag auf einer Veranstaltung in Stuttgart. Derzeit liefen die Vorbereitungen dafür, dass die beiden Bankengruppen sich "50 Prozent plus eine Aktie" an der Schufa sichern, sagte Schneider. Der schwedische Finanzinvestor EQT hatte zuletzt Interesse an einem Einstieg bei der Schufa bekundet. (FAZ)

CREDIT SUISSE - Nach dem schlechtesten Geschäftsjahr seit der Finanzkrise stutzt die Credit Suisse informierten Kreisen zufolge ihren Bonuspool für 2021 um rund 10 Prozent. Wie zu hören ist, erfolgt dieser Schritt aufgrund einer Intervention der Aufsichtsbehörden. Während die Bank das Volumen ihrer variablen Vergütungen ursprünglich erhöhen wollte, drängte die Schweizer Finanzaufsicht (Finma) nach Angaben informierter Personen darauf, den Bonuspool zu verkleinern. (Handelsblatt)

BERENBERG - Die Privatbank Berenberg dehnt ihr Kreditfondsgeschäft auf eine vierte Assetklasse aus. Gemeinsam mit Universal-Investment-Luxembourg legt das Hamburger Institut erstmals einen Immobilien-Kreditfonds auf. Die Vertriebsfreigabe durch die Regulierer liege vor, jetzt werde Geld eingesammelt, sagt Tobias Bittrich, Leiter Corporate Banking und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung von Berenberg. Als Zielvolumen für den Fonds nennt er 300 Millionen Euro. Der Vorstoß folgt dem fortschreitenden Rückzug von Banken aus der langfristigen Finanzierung. (Börsen-Zeitung)

SHOPWARE - Im umkämpften Geschäft mit Software für Webshops haben die Gründer von Shopware starke Unterstützung gefunden. Der Bezahldienst Paypal und das Private-Equity-Unternehmen Carlyle investieren zusammen 100 Millionen US-Dollar in Shopware, wie das Unternehmen bekannt gab. Mit dem Kapital will Shopware, das bisher nur aus eigener Kraft gewachsen ist, mit einer neuen technischen Plattform Branchengrößen wie SAP oder Salesforce Konkurrenz machen. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2022 00:54 ET (05:54 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.