FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Energy schreibt wegen der deutlichen Verluste seiner spanischen Windenergie-Tochter Siemens Gamesa zum Jahresauftakt unter dem Strich rote Zahlen. Auf 240 Millionen Euro beläuft sich der Verlust in den drei Monaten von Oktober bis Dezember, wie aus der Zwischenbilanz des Energietechnikkonzerns hervorgeht. Vor Jahresfrist standen hier noch 99 Millionen Euro Gewinn.

Der Energiekonzern hatte bereits vor knapp drei Wochen Zahlen zu Auftragseingang, Umsatz und bereinigtem operativem Ergebnis im ersten Quartal veröffentlicht, weil er nach einer Gewinnwarnung aus Spanien die eigenen Prognosen anpassen musste.

Siemens Gamesa verdient seit geraumer Zeit mit seinen Windkraftanlagen kein Geld. Zum einen macht der Hochlauf der neuen 5.X-Turbinen, die an Land verbaut werden sollen, große Probleme, zum anderen sorgen Lieferengpässe und steigende Komponentenkosten dafür, das Projekte finanziell aus dem Ruder laufen.

Die erneute Gewinnwarnung von Siemens Gamesa sei "ein Rückschlag und für alle Aktionäre enttäuschend", kommentierte Siemens-Energy-Chef Christian Bruch die Zahlen. Dagegen zeige die "solide Entwicklung" bei der Kraftwerkssparte Gas and Power, "dass wir mit der Transformation vorankommen".

Bruch hat auf die fortgesetzten schlechten Nachrichten bereits reagiert und sich von Gamesa-Chef Andreas Nauen per Monatsende getrennt. Um die Probleme dort in den Griff zu bekommen, wird aus München der erfahrene Siemens-Krisenmanager Jochen Eickholt in den Speckgürtel von Bilbao entsandt.

