Breitenbach (pta006/09.02.2022/07:00) - Breitenbach, 9. Februar 2022 - Einer der größten Batteriehersteller weltweit mit Sitz in Südkorea hat das neueste Vergussharz aus dem Hause von Roll nun erstmals für die Serienproduktion von LKW-Batterien qualifiziert. Hierbei konnte sich das Von Roll Produkt gegenüber dem Wettbewerb bei allen technischen Anforderungen klar durchsetzen. Darüber hinaus basiert es auf einer besonders umweltfreundlichen Formulierung ohne Lösungsmittel und kritische Gefahrenstoffe.

Für den Bau von besonders leistungsstarken Antriebsbatterien im rasant wachsenden Markt für E-Mobilität spielen Vergussharze eine wichtige Rolle. Sie sorgen für eine wirksame Wärmeableitung und erhöhen damit die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer von Batterien.

Alexander Neumann, Vertriebsleiter Harz-Systeme, erklärt hierzu: "Wir sind sehr stolz darauf, dass unser innovatives Harzsystem als klarer Sieger aus diesem sehr anspruchsvollen Qualifizierungsprozess hervorging. Mit dem erfolgreichen Eintritt in den Markt für Vergussmassen in Fahrzeugbatterien eröffnen sich für uns zukünftig ganz neue Umsatzpotenziale im deutlich zweistelligen Millionenbereich."

Das neue Vergussharz wird nahe Turin am Standort Trofarello produziert, der im vergangenen Jahr die vollständige Zertifizierung nach den strengsten Qualitätsnormen in der Automobilindustrie erreicht hat.

Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -speicherung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarktführer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und Services und weltweit an 14 Standorten mit rund 1000 Mitarbeitern vertreten. Das Unternehmen beliefert Kunden in über 80 Ländern.

Kontakt: Elke Klein, Corporate Communications T: +41 61 785 58 86, E: press@vonroll.com

Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht und dem Halbjahresbericht der Von Roll Holding AG. Diese sind digital abrufbar unter https://www.vonroll.com/de/ ( https:// www.vonroll.com/de/gruppe/investoren/finanzpublikationen/ ).

Aussender: Von Roll Holding AG Adresse: Passwangstrasse 20, 4226 Breitenbach Land: Schweiz Ansprechpartner: Elke Klein Tel.: +41 61 785 58 86 E-Mail: press@vonroll.com Website: www.vonroll.com

ISIN(s): CH0003245351 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

