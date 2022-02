Der Energietechnikkonzern Siemens Energy ist durch die schlechten Ergebnisse der Windkrafttochter Gamesa im ersten Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht. So stand per Ende Dezember ein Verlust nach Steuern von 240 Millionen Euro zu Buche, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte Siemens Energy einen Gewinn von 99 Millionen Euro erzielt.Die erneute Gewinnwarnung von Siemens Gamesa sei ein Rückschlag "und für alle Aktionäre enttäuschend", kommentierte Konzernchef ...

