AURELIUS Gruppe tritt dem United Nations Principles of Responsible Investments (UN PRI)-Netzwerk bei



09.02.2022 / 07:30

AURELIUS Gruppe tritt dem United Nations Principles of Responsible Investments (UN PRI)-Netzwerk bei München, 9. Februar 2022 - Im Rahmen ihres kontinuierlichen Engagements für die Integration von Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Aspekten (ESG) in alle Entscheidungsfindungs- und Beteiligungsprozesse hat die AURELIUS Gruppe die Principles for Responsible Investment der Vereinten Nationen (UN PRI) unterzeichnet. Als Unterzeichner der UN PRI verpflichtet sich AURELIUS, die sechs Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren einzuhalten und zu einem wirtschaftlich effizienten und global nachhaltigen Finanzsystem beizutragen, das auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtet ist und die Interessen aller Stakeholder berücksichtigt. Ab sofort wird AURELIUS jährlich auf die Einhaltung dieser Prinzipien geprüft. AURELIUS ist davon überzeugt, dass der langfristige Erfolg des Unternehmens von einer verantwortungsvollen Unternehmensführung abhängt. Daher ist es unerlässlich, dass Nachhaltigkeitskriterien (ESG: Environmental, Social, Governance) in das Geschäftsmodell von AURELIUS eingebettet sind und direkt von den Geschäftsführern vertreten werden. AURELIUS hat entsprechende Schwerpunkte identifiziert und ein Projekt zur Umsetzung dieser Maßnahmen im vierten Quartal 2021 gestartet. Die Unterzeichnung der UN PRI steht somit im Einklang mit der Mission von AURELIUS, die Marktposition als paneuropäischer Asset Manager mit einem starken Fokus auf Shareholder- und Stakeholder-Werte weiter zu stärken. Die PRI ist die weltweit führende Organisation für verantwortungsbewusstes Investieren und wurde 2005 als unabhängige Organisation mit Unterstützung der Vereinten Nationen gegründet. Sie fördert verantwortungsbewusstes, nachhaltiges Investieren auf der Grundlage der Überzeugung, dass sich ESG-Aspekte auf die Performance von Anlageportfolios auswirken können und dass Investoren diese neben den traditionellen finanziellen Performancekriterien berücksichtigen sollten, um ihrer treuhänderischen Pflicht nachzukommen. Durch ihre Arbeit helfen die PRI politischen Entscheidungsträgern auf der ganzen Welt, die Auswirkungen von ESG-Faktoren auf Investitionen zu verstehen und geeignete Rahmenbedingungen sowie unterstützende Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Umsetzung zu schaffen. Heute umfasst das internationale Netzwerk der PRI mehr als 4.000 Organisationen, die sich diesen Prinzipien verpflichtet haben und sie unterstützen. Dirk Markus, Gründungspartner von AURELIUS, sagt: "Bei AURELIUS legen wir großen Wert auf die Grundlagen von Nachhaltigkeit und Transparenz - sowohl innerhalb der AURELIUS Gruppe als auch in unseren Portfoliounternehmen - und die Unterzeichnung der PRI unterstreicht dieses Engagement noch einmal. Es ist uns daher eine große Freude, dem großen Netzwerk der UN PRI-Unterzeichner beizutreten, einem Netzwerk verantwortungsbewusster Unternehmen, die sich in allen Aspekten ihrer Geschäftstätigkeit den Grundsätzen der Nachhaltigkeit verpflichtet haben."

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Asset Manager mit Büros in München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam, Mailand und Luxemburg. Wesentliche Investmentplattformen sind der Fund AURELIUS European Opportunities IV sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket Bereich (Fund) sowie im Lower Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist die operative Entwicklung der Portfoliofirmen mit Unterstützung eines Teams von fast 100 operativen Taskforce Experten der AEO. Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com KONTAKT

