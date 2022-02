DGAP-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

ecotel communication ag: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021



09.02.2022 / 07:38

ecotel communication ag: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 Umsatz 95,9 Mio. EUR, EBITDA 18,1 Mio. EUR, Konzernüberschuss 4,8 Mio. EUR, EPS 1,36 EUR

Für das Jahr 2022 ist eine weitere Ergebnissteigerung zu erwarten

Zusätzliche Wachstumspotenziale durch neue skalierbare Cloud-Dienste in Premium-Qualität

Düsseldorf, 09. Februar 2022



Das Geschäftsjahr 2021 war für ecotel das mit Abstand erfolgreichste Jahr der 24-jährigen Unternehmensgeschichte. Insbesondere aufgrund der nachhaltigen Steigerung der Umsätze und Rohertragsmargen in den Kernsegmenten »ecotel Geschäftskunden« und »easybell« konnte die Ertragskraft des Konzerns erheblich gesteigert werden.



Nach zwei unterjährigen Anhebungen der EBITDA-Prognose von einer ursprünglichen Bandbreite von 12 bis 14 Mio. EUR auf zuletzt 17,5 bis 18,5 Mio. EUR wird ecotel das Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich mit einem EBITDA von 18,1 Mio. EUR abschließen. Der Konzernüberschuss wird bei 4,8 Mio. EUR erwartet. Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von 1,36 EUR.



Nachstehend wird die Entwicklung der wesentlichen Kennzahlen der vergangenen drei Jahre dargestellt. Sämtliche Angaben zu den "vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021" basieren auf vorläufigen, noch nicht testierten Daten und stehen noch unter dem Vorbehalt des Testats der Abschlussprüfer sowie der Billigung durch den Aufsichtsrat.



(in Mio. EUR) 2019 / 2020 / 2021

Konzernumsatz (gesamt) 82,8 / 98,3 / 95,9 ecotel Geschäftskunden * 45,6 / 44,5 / 46,3 easybell 18,6 / 21,5 / 25,0 Sonstige Segmente * 18,8 / 32,3 / 24,6

Rohertrag (gesamt) 33,6 / 37,7 / 45,7 ecotel Geschäftskunden * 23,5 / 23,8 / 28,5 easybell 8,3 / 11,2 / 14,6 Sonstige Segmente * 1,8 / 2,7 / 2,6

EBITDA (gesamt) 8,8 / 11,7 / 18,1 ecotel Geschäftskunden * 4,0 / 4,6 / 8,6 easybell 4,0 / 5,9 / 8,5 Sonstige Segmente * 0,8 / 1,2 / 1,0

EBIT 1,5 / 4,0 / 10,6

Konzernüberschuss -0,2 / 1,0 / 4,8

Ergebnis je Aktie (in EUR) -0,05 / 0,28 / 1,36

Free Cashflow 3,6 / 4,4 / 10,5

Free Cashflow je Aktie (in EUR) 1,03 / 1,25 / 2,99

Nettofinanzvermögen 1,0 / 2,3 / 9,6

Eigenkapitalquote (in %) 39,0 % / 43,4 % / 47,6 % * Die Segmentberichterstattung wurde angepasst. Die mit Wholesale-Partnern generierten Daten-Umsätze (Anschlüsse etc.) werden nicht mehr im Segment ecotel Geschäftskunden ausgewiesen, sondern im Segment Wholesale. Die Vorjahre wurden entsprechend angepasst.





Segment >>ecotel Geschäftskunden<<



Nach Jahren der Transformation und trotz der Widrigkeiten im Verlauf der Covid-19-Pandemie konnte das Segment »ecotel Geschäftskunden« im vergangenen Geschäftsjahr sämtliche Kennzahlen verbessern. Neben dem geänderten Produktmix mit höherer Wertschöpfung und höheren Margen sowie der Neuausrichtung auf skalierbare Produkte und digitale Cloud-Services wirken sich nun auch Einkaufs- und Skalenvorteile positiv und nachhaltig auf die Profitabilität des Segments aus. Damit ist nun nicht mehr nur der Konzern profitabel, sondern auch die ecotel communication ag als Einzelgesellschaft.



Segment >>easybell<<



Das Segment »easybell« wächst weiter und konnte die Profitabilität erneut deutlich steigern. Basis des Wachstums ist die überwiegend selbst entwickelte, automatisierte und hoch skalierbare Produktionsplattform für Sprach- und Anschlussprodukte, welche mehrheitlich online eine passgenaue, auf kleine Unternehmungen aufgebaute Produktpalette vermarktet. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden darüber hinaus unter >>easybell.com<< bereits erste Erfolge in der Internationalisierung des Geschäftsmodells erzielt und nennenswerte Umsätze außerhalb Deutschlands fakturiert.



Die sonstigen Segmente >>Wholesale<< und >>nacamar<< haben sich planmäßig entwickelt.



Neue Marktstrategie bildet die Basis für zusätzliches Wachstum



Mit den vielfältigen, komplementären Vertriebskonzepten, den skalierbaren Produktionsplattformen und dem markt- und passgenauen Portfolio insbesondere der Segmente >>ecotel Geschäftskunden<< und >>easybell<< hat die ecotel-Gruppe ideale Grundlagen für weiteres Wachstum geschaffen. Mit der sukzessiven Einführung neuer skalierbarer Cloud-Services und dem klaren Bekenntnis zu Premium-Qualität wird der Fokus nun auf die Verstärkung der Vertriebsaktivitäten und die Akquise von Neukunden, sowohl im Produkt- als auch im Lösungsgeschäft, gerichtet.



Auch im Jahr 2022 setzt sich der eingeschlagene Wachstumskurs fort



Für das Geschäftsjahr 2022 plant der Vorstand eine Fortführung des profitablen Wachstumskurses und somit eine weitere Ergebnissteigerung. Mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes für das Jahr 2021 wird der Vorstand am 10. März 2022 nicht nur eine umfangreiche Prognose für das Geschäftsjahr 2022 abgeben, sondern auch Angaben zur Mittelfristplanung und der Dividendenpolitik. Weiterhin plant das Unternehmen, zeitnah einen detaillierten Ausblick zur weiteren strategischen Entwicklung des Konzerns zu veröffentlichen.





Über die ecotel communication ag:



Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und auf die Vermarktung von Informations- und Telekommunikationslösungen in verschiedenen Segmenten spezialisiert. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen beschäftigt ecotel ca. 300 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit über 50.000 Kunden und stellt rund 55.000 Datenanschlüsse und über 440.000 Sprachkanäle bereit.



Investor Relations



ecotel communication ag

Investor Relations

+49 (0) 211-55 007 740

E-Mail: investorrelations@ecotel.de



Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.ecotel.de





