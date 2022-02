DGAP-News: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Vereinbarung

Eckert & Ziegler liefert Lutetium-177 für klinische Studien von Telix



09.02.2022 / 07:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Berlin, 09.02.2022. Eckert & Ziegler (ISIN DE0005659700, TecDAX) hat mit Telix Pharmaceuticals Limited (ASX:TLX, Telix) einen langfristigen, weltweiten Vertrag über die Lieferung von Lutetium-177 (n.c.a. 177Lu) unterzeichnet. Das Radiopharmazeutikum wird für die Markierung von Prüfarzneimitteln eingesetzt, die Telix momentan in der klinischen Prüfung hat, und die in der Radionuklidtherapie (MTR) angewendet werden.



Zunächst soll Lutetium-177 von Eckert & Ziegler für die klinischen Prüfpräparate von Telix TLX591 (177Lu-rosopatamab für fortgeschrittenen Prostatakrebs) und TLX250 (177Lu-girentuximab für Nierenkrebs) eingesetzt werden.



Lutetium-177 wird für die Radionuklidtherapie innerhalb der Präzisionsonkologie verwendet. Dabei wird das Radioisotop Lutetium-177 an ein tumorspezifisches Medikament gekoppelt. Nach der Injektion reichert sich die Verbindung im Tumor an und zerstört die Tumorzellen von innen heraus unter weitgehender Schonung des gesunden Gewebes.



"Die Vereinbarung zeigt unsere herausragende Kompetenz bei der Lieferung von Isotopen an die pharmazeutische Industrie. Mit unseren Produktionsstätten in Europa, Asien und Nordamerika sind wir hervorragend aufgestellt, um die steigende Nachfrage nach diesem Isotop und den damit verbundenen Entwicklungs- und Produktionsdienstleistungen zu bedienen", erklärt Dr. Harald Hasselmann, Vorstand und verantwortlich für das Segment Medical bei Eckert & Ziegler. "Unser kürzlich geschlossenes Joint Venture mit Atom Mines LLC verschafft uns einen exzellenten Zugang zu dem knappen und unverzichtbaren Vorprodukt Ytterbium-176 und ermöglicht es uns, Lutetium-177 n.c.a. in höchster Reinheit und zuverlässig an Pharmakunden weltweit zu liefern."



"Wir freuen uns über die Vereinbarung mit Eckert & Ziegler, einem führenden Anbieter hochwertiger medizinischer Radioisotope, der nun Teil unseres globalen Netzwerks von Lutetiumlieferanten ist. Unser Ziel ist es, mit globalen Partnern zusammenzuarbeiten, die Isotope in höchster Qualität liefern, und die sich nachweislich für ökologisch nachhaltige Produktionstechnologien einsetzen. Die Beziehung zwischen Telix und Eckert & Ziegler ist eine Multi-Isotopen-Partnerschaft, und wir freuen uns, dass wir nun auch Lutetium-177 in die Lieferkette aufnehmen können", ergänzte Dr. Gabriel Liberatore, Chief Operating Officer von Telix.



Radiotherapeutische Wirkstoffe, die vor der Injektion mit Lutetium-177 gekoppelt werden, befinden sich - für verschiedene Krebsarten - derzeit in einem fortgeschrittenen Stadium der klinischen Entwicklung. Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG gehört mit über 900 Mitarbeitern zu den größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet an seinen weltweiten Standorten Dienstleistungen für Radiopharmazeutika an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen. Über Telix Pharmaceuticals

Telix ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von diagnostischen und therapeutischen Produkten mittels Molecularly Targeted Radiation (MTR) spezialisiert hat. Telix hat seinen Hauptsitz in Melbourne, Australien und internationale Niederlassungen in Belgien, Schweiz, Japan und den Vereinigten Staaten. Telix entwickelt ein Portfolio von Produkten, die sich in der klinischen Phase befinden und einen bedeutenden, bisher ungedeckten medizinischen Bedarf in der Onkologie und bei seltenen Krankheiten adressieren. Telix ist an der Australian Securities Exchange (ASX: TLX) notiert.



Kontakt:

Eckert & Ziegler AG

Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.com

Telix Pharmaceuticals:

Dr. Stewart Holmstrom, Corporate Communications Suite 401, 55 Flemington Road, North Melbourne, VIC 3051, Australia stewart.holmstrom@telixpharma.com, www.telixpharma.com

09.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de