Dierikon/Zug - Grosstransaktion in der Schweizer Industrie: Metall Zug tritt seinen in der Kabelverarbeitungs- und Prüfindustrie tätigen Geschäftsbereich Schleuniger an Komax ab, einen Hersteller von Kabelverarbeitungssystemen. Im Gegenzug wird Metall Zug eine Beteiligung von 25 Prozent am Luzerner Unternehmen erhalten. Der Zusammenschluss erhöhe die Wettbewerbsfähigkeit beider Partner im globalen...

