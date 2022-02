Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat auch den zweiten Handelstag der Woche im Plus abgeschlossen. Am Vormittag sprang er kurzzeitig sogar über die Marke von 15.300 Punkten, konnte einen Großteil seiner Gewinne allerdings nicht halten. Am Ende lag der DAX bei 15.242 Punkten. Marktidee: Rheinmetall Der Rheinmetall-Vorstand hatte sich Ende Januar optimistisch zu den Aussichten für 2022 geäußert. Der Konzern geht von einem neuen Rekordjahr aus. Die Aktie hatte zuletzt unterhalb eines Zwei-Jahres-Hochs konsolidiert. Aus technischer Sicht stehen die Chancen auf eine Fortsetzung des dominanten Aufwärtstrends gut, solange der Kurs eine bestimmte Unterstützung nicht unterschreitet. Auf der Oberseite rückt zunächst ein wichtiger Widerstand in den Fokus.