FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WUXI BIOLOGICS UNSP.ADR/2 1FW1 US98260N1081
AB/FROM ONWARDS 09.02.2022
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WUXI BIOLOGICS UNSP.ADR/2 1FW1 US98260N1081
AB/FROM ONWARDS 09.02.2022
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC ADR-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de