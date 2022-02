DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 09-Feb-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

09 February 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 08 February 2022 it purchased a total of 266,078 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 196,078 70,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.2760 GBP1.0740 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.2620 GBP1.0600 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.2686 GBP1.0683

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 735,979,953 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 5,109 1.2700 XDUB 08:20:05 00025829524TRDU1 5,145 1.2700 XDUB 08:20:05 00025829526TRDU1 184 1.2700 XDUB 08:20:05 00025829525TRDU1 584 1.2700 XDUB 08:32:52 00025829730TRDU1 1,000 1.2720 XDUB 08:32:52 00025829728TRDU1 416 1.2720 XDUB 08:32:52 00025829729TRDU1 1,551 1.2700 XDUB 08:37:16 00025829809TRDU1 1,008 1.2700 XDUB 08:37:16 00025829810TRDU1 1,566 1.2700 XDUB 08:37:16 00025829811TRDU1 612 1.2700 XDUB 08:50:52 00025830158TRDU1 1,686 1.2720 XDUB 08:51:17 00025830162TRDU1 3,038 1.2720 XDUB 08:51:17 00025830163TRDU1 643 1.2720 XDUB 09:09:02 00025830358TRDU1 3,088 1.2720 XDUB 09:09:02 00025830359TRDU1 1,523 1.2720 XDUB 09:09:02 00025830360TRDU1 383 1.2720 XDUB 09:09:04 00025830368TRDU1 363 1.2720 XDUB 09:09:39 00025830373TRDU1 2,908 1.2740 XDUB 09:20:31 00025830451TRDU1 1,203 1.2740 XDUB 09:20:31 00025830452TRDU1 367 1.2740 XDUB 09:20:31 00025830453TRDU1 4,376 1.2760 XDUB 09:34:40 00025830614TRDU1 1,630 1.2740 XDUB 09:39:07 00025830643TRDU1 954 1.2740 XDUB 09:45:21 00025830715TRDU1 684 1.2740 XDUB 09:45:23 00025830716TRDU1 1,515 1.2700 XDUB 09:56:28 00025830793TRDU1 1,575 1.2700 XDUB 09:56:28 00025830794TRDU1 221 1.2660 XDUB 10:16:04 00025831236TRDU1 303 1.2660 XDUB 10:16:04 00025831237TRDU1 905 1.2660 XDUB 10:16:04 00025831238TRDU1 854 1.2660 XDUB 10:17:27 00025831284TRDU1 614 1.2660 XDUB 10:17:27 00025831285TRDU1 333 1.2640 XDUB 10:22:43 00025831410TRDU1 1,335 1.2640 XDUB 10:22:43 00025831411TRDU1 395 1.2720 XDUB 10:35:45 00025831703TRDU1 72 1.2720 XDUB 10:35:45 00025831704TRDU1 1,915 1.2740 XDUB 10:38:23 00025831748TRDU1 1,324 1.2740 XDUB 10:38:23 00025831749TRDU1 978 1.2740 XDUB 10:38:23 00025831750TRDU1 566 1.2740 XDUB 10:38:23 00025831751TRDU1 920 1.2740 XDUB 10:38:23 00025831752TRDU1 33 1.2740 XDUB 10:38:23 00025831753TRDU1 1,686 1.2700 XDUB 10:43:25 00025831798TRDU1 590 1.2700 XDUB 10:55:13 00025831970TRDU1 1,101 1.2700 XDUB 10:55:13 00025831971TRDU1 1,177 1.2680 XDUB 10:57:51 00025832030TRDU1 250 1.2680 XDUB 10:57:51 00025832031TRDU1 1,380 1.2680 XDUB 10:57:51 00025832032TRDU1 1,443 1.2680 XDUB 10:57:51 00025832033TRDU1 234 1.2680 XDUB 10:57:51 00025832034TRDU1 7 1.2680 XDUB 10:57:51 00025832035TRDU1 1,653 1.2680 XDUB 11:39:26 00025832604TRDU1 4,528 1.2680 XDUB 11:39:26 00025832605TRDU1 1,699 1.2680 XDUB 11:39:26 00025832606TRDU1 1,487 1.2680 XDUB 11:39:26 00025832607TRDU1 1,840 1.2680 XDUB 11:39:26 00025832608TRDU1 512 1.2680 XDUB 11:39:26 00025832609TRDU1 1,637 1.2620 XDUB 11:48:59 00025832681TRDU1 474 1.2660 XDUB 12:03:39 00025832740TRDU1 172 1.2680 XDUB 12:14:13 00025832779TRDU1 1,063 1.2680 XDUB 12:14:15 00025832780TRDU1 231 1.2680 XDUB 12:14:15 00025832781TRDU1 1,104 1.2680 XDUB 12:30:00 00025832914TRDU1 173 1.2680 XDUB 12:30:00 00025832915TRDU1 743 1.2680 XDUB 12:30:00 00025832917TRDU1 1,407 1.2680 XDUB 12:30:00 00025832918TRDU1 1,695 1.2680 XDUB 12:30:00 00025832919TRDU1 920 1.2680 XDUB 12:30:00 00025832920TRDU1 920 1.2680 XDUB 12:30:00 00025832921TRDU1 2,573 1.2680 XDUB 12:30:00 00025832922TRDU1 241 1.2660 XDUB 12:44:41 00025833328TRDU1 548 1.2660 XDUB 12:44:41 00025833329TRDU1 264 1.2660 XDUB 12:44:41 00025833330TRDU1 538 1.2660 XDUB 12:46:21 00025833376TRDU1 113 1.2660 XDUB 13:15:21 00025834118TRDU1 1,474 1.2660 XDUB 13:15:21 00025834119TRDU1 1,422 1.2660 XDUB 13:15:21 00025834120TRDU1 6,512 1.2660 XDUB 13:15:21 00025834121TRDU1 1,468 1.2660 XDUB 13:15:21 00025834122TRDU1 998 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835399TRDU1 517 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835400TRDU1 366 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835406TRDU1 58 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835407TRDU1 55 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835408TRDU1 110 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835409TRDU1 83 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835410TRDU1 82 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835411TRDU1 159 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835412TRDU1 761 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835413TRDU1 331 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835414TRDU1 224 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835415TRDU1 988 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835416TRDU1 738 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835417TRDU1 193 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835418TRDU1 233 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835419TRDU1 562 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835420TRDU1 562 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835421TRDU1 358 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835422TRDU1 68 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835423TRDU1 290 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835424TRDU1 223 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835425TRDU1 221 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835426TRDU1 544 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835427TRDU1 221 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835428TRDU1 55 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835429TRDU1 155 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835430TRDU1 85 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835431TRDU1 30 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835432TRDU1 55 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835433TRDU1 55 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835434TRDU1 56 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835435TRDU1 441 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835436TRDU1 56 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835437TRDU1 441 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835438TRDU1 423 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835439TRDU1 565 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835440TRDU1 29 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835441TRDU1 988 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835442TRDU1 914 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835443TRDU1 74 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835444TRDU1 74 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835445TRDU1 342 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835446TRDU1 572 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835447TRDU1 274 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835448TRDU1 83 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835449TRDU1 137 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835450TRDU1 361 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835451TRDU1 407 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835452TRDU1 361 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835453TRDU1 46 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835454TRDU1 66 1.2640 XDUB 14:06:32 00025835455TRDU1 1,437 1.2620 XDUB 14:27:02 00025835817TRDU1 1,491 1.2620 XDUB 14:27:02 00025835818TRDU1 373 1.2620 XDUB 14:27:02 00025835819TRDU1 2,372 1.2620 XDUB 14:27:02 00025835820TRDU1 1,128 1.2620 XDUB 14:27:02 00025835821TRDU1 500 1.2620 XDUB 14:27:02 00025835822TRDU1 1,270 1.2620 XDUB 14:27:02 00025835823TRDU1 62 1.2620 XDUB 14:27:02 00025835824TRDU1 777 1.2620 XDUB 14:27:02 00025835825TRDU1 525 1.2620 XDUB 14:27:02 00025835826TRDU1 64 1.2620 XDUB 14:27:02 00025835827TRDU1 79 1.2620 XDUB 14:27:02 00025835828TRDU1 173 1.2620 XDUB 14:27:02 00025835829TRDU1 144 1.2620 XDUB 14:40:30 00025836036TRDU1 1,873 1.2620 XDUB 14:45:29 00025836231TRDU1 1,355 1.2620 XDUB 14:45:29 00025836232TRDU1 982 1.2620 XDUB 14:45:29 00025836233TRDU1 468 1.2620 XDUB 14:45:29 00025836234TRDU1 1,416 1.2620 XDUB 14:45:29 00025836235TRDU1 249 1.2620 XDUB 14:45:29 00025836236TRDU1 1,000 1.2620 XDUB 14:45:29 00025836237TRDU1 733 1.2620 XDUB 14:45:29 00025836238TRDU1 138 1.2620 XDUB 14:45:29 00025836239TRDU1 920 1.2620 XDUB 14:45:29 00025836240TRDU1 1,000 1.2620 XDUB 14:45:29 00025836241TRDU1 55 1.2620 XDUB 14:45:29 00025836242TRDU1 248 1.2620 XDUB 14:45:29 00025836243TRDU1 55 1.2620 XDUB 14:45:29 00025836244TRDU1 194 1.2620 XDUB 14:45:29 00025836245TRDU1 32 1.2620 XDUB 14:45:29 00025836246TRDU1 320 1.2620 XDUB 14:45:29 00025836247TRDU1 34 1.2620 XDUB 15:18:59 00025837690TRDU1 458 1.2620 XDUB 15:19:00 00025837691TRDU1 1 1.2620 XDUB 15:19:00 00025837692TRDU1 352 1.2620 XDUB 15:20:43 00025837786TRDU1 197 1.2620 XDUB 15:20:43 00025837787TRDU1 196 1.2620 XDUB 15:20:43 00025837789TRDU1 89 1.2620 XDUB 15:20:43 00025837790TRDU1 160 1.2620 XDUB 15:20:43 00025837791TRDU1 33 1.2620 XDUB 15:20:43 00025837792TRDU1 56 1.2620 XDUB 15:20:43 00025837793TRDU1 43 1.2620 XDUB 15:20:43 00025837794TRDU1 19 1.2620 XDUB 15:20:43 00025837795TRDU1 62 1.2620 XDUB 15:20:43 00025837796TRDU1 57 1.2620 XDUB 15:20:43 00025837797TRDU1 18 1.2620 XDUB 15:21:00 00025837803TRDU1 70 1.2620 XDUB 15:21:00 00025837804TRDU1 109 1.2620 XDUB 15:21:00 00025837805TRDU1 74 1.2620 XDUB 15:21:00 00025837806TRDU1 1,703 1.2620 XDUB 15:21:00 00025837807TRDU1 615 1.2620 XDUB 15:21:00 00025837808TRDU1 511 1.2620 XDUB 15:21:00 00025837809TRDU1 59 1.2620 XDUB 15:21:00 00025837810TRDU1 27 1.2620 XDUB 15:21:00 00025837811TRDU1 14 1.2620 XDUB 15:21:00 00025837812TRDU1 34 1.2620 XDUB 15:21:00 00025837813TRDU1 238 1.2620 XDUB 15:21:00 00025837814TRDU1 768 1.2620 XDUB 15:21:00 00025837815TRDU1 134 1.2620 XDUB 15:21:00 00025837816TRDU1 154 1.2620 XDUB 15:21:00 00025837817TRDU1 357 1.2620 XDUB 15:21:00 00025837818TRDU1 254 1.2620 XDUB 15:21:00 00025837819TRDU1 1,457 1.2620 XDUB 15:21:00 00025837820TRDU1 1,016 1.2620 XDUB 15:21:00 00025837821TRDU1 115 1.2620 XDUB 15:21:01 00025837822TRDU1 248 1.2620 XDUB 15:21:01 00025837823TRDU1 83 1.2620 XDUB 15:21:01 00025837824TRDU1 278 1.2620 XDUB 15:21:01 00025837825TRDU1 108 1.2620 XDUB 15:21:01 00025837826TRDU1 1,994 1.2620 XDUB 15:21:01 00025837827TRDU1 577 1.2620 XDUB 15:21:01 00025837828TRDU1 1,417 1.2620 XDUB 15:21:01 00025837829TRDU1 89 1.2620 XDUB 15:21:01 00025837830TRDU1 1,994 1.2620 XDUB 15:21:01 00025837831TRDU1 1,122 1.2620 XDUB 15:21:01 00025837832TRDU1 384 1.2620 XDUB 15:21:01 00025837833TRDU1 488 1.2620 XDUB 15:21:01 00025837834TRDU1 439 1.2620 XDUB 15:21:01 00025837835TRDU1 1,840 1.2740 XDUB 15:33:30 00025838288TRDU1 1 1.2740 XDUB 15:33:30 00025838289TRDU1 67 1.2740 XDUB 15:33:30 00025838290TRDU1 1 1.2740 XDUB 15:33:30 00025838291TRDU1 1 1.2740 XDUB 15:33:30 00025838292TRDU1 402 1.2740 XDUB 15:33:30 00025838293TRDU1 50 1.2740 XDUB 15:34:31 00025838315TRDU1 1,556 1.2740 XDUB 15:38:23 00025838482TRDU1 893 1.2740 XDUB 15:38:23 00025838483TRDU1 2,068 1.2740 XDUB 15:38:23 00025838484TRDU1 30 1.2740 XDUB 15:38:23 00025838485TRDU1 907 1.2740 XDUB 15:38:23 00025838486TRDU1 161 1.2740 XDUB 15:38:23 00025838487TRDU1 2,136 1.2740 XDUB 15:38:23 00025838488TRDU1 1,524 1.2720 XDUB 15:44:12 00025838628TRDU1 98 1.2720 XDUB 15:44:12 00025838629TRDU1 922 1.2740 XDUB 16:04:58 00025839065TRDU1 7,972 1.2740 XDUB 16:04:58 00025839066TRDU1 922 1.2740 XDUB 16:04:58 00025839067TRDU1 839 1.2740 XDUB 16:07:46 00025839118TRDU1 83 1.2740 XDUB 16:07:46 00025839119TRDU1 186 1.2740 XDUB 16:07:48 00025839120TRDU1 1,451 1.2740 XDUB 16:11:46 00025839202TRDU1 260 1.2740 XDUB 16:11:46 00025839203TRDU1 1,021 1.2740 XDUB 16:22:09 00025839404TRDU1 1,608 1.2740 XDUB 16:22:09 00025839405TRDU1 535 1.2740 XDUB 16:22:09 00025839406TRDU1 1,242 1.2740 XDUB 16:22:09 00025839407TRDU1 1,011 1.2740 XDUB 16:22:09 00025839408TRDU1 1,151 1.2740 XDUB 16:22:09 00025839410TRDU1 230 1.2740 XDUB 16:22:09 00025839412TRDU1 57 1.2740 XDUB 16:22:09 00025839414TRDU1 106 1.2740 XDUB 16:22:09 00025839415TRDU1 107 1.2740 XDUB 16:22:09 00025839416TRDU1 1,059 1.2740 XDUB 16:22:10 00025839417TRDU1 590 1.2740 XDUB 16:22:10 00025839418TRDU1 590 1.2760 XDUB 16:26:51 00025839540TRDU1 2,123 1.2760 XDUB 16:26:51 00025839541TRDU1 2,648 1.2760 XDUB 16:26:51 00025839542TRDU1 881 1.2760 XDUB 16:26:51 00025839543TRDU1 866 1.2760 XDUB 16:26:51 00025839544TRDU1 391 1.2760 XDUB 16:26:51 00025839545TRDU1 106 1.2760 XDUB 16:26:51 00025839546TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,901 1.0700 XLON 08:23:47 00025829573TRDU1 2,272 1.0700 XLON 08:28:30 00025829674TRDU1 2,219 1.0700 XLON 08:44:04 00025829981TRDU1 2,047 1.0740 XLON 09:01:46 00025830279TRDU1 1,249 1.0740 XLON 09:19:48 00025830448TRDU1 465 1.0740 XLON 09:19:50 00025830449TRDU1 367 1.0740 XLON 09:34:55 00025830615TRDU1 1,041 1.0740 XLON 09:34:56 00025830616TRDU1 613 1.0740 XLON 09:34:56 00025830617TRDU1 1,760 1.0720 XLON 09:40:00 00025830644TRDU1 700 1.0680 XLON 10:03:43 00025830896TRDU1 1,845 1.0680 XLON 10:10:23 00025831091TRDU1 419 1.0680 XLON 10:10:24 00025831092TRDU1 1,088 1.0680 XLON 10:31:34 00025831606TRDU1 794 1.0680 XLON 10:31:34 00025831607TRDU1 2,100 1.0700 XLON 10:49:23 00025831858TRDU1 28 1.0700 XLON 10:49:23 00025831859TRDU1 634 1.0700 XLON 11:31:21 00025832494TRDU1 104 1.0700 XLON 11:31:22 00025832495TRDU1 1,804 1.0700 XLON 11:31:23 00025832496TRDU1 343 1.0700 XLON 11:31:24 00025832497TRDU1 1,283 1.0700 XLON 11:38:22 00025832588TRDU1 680 1.0700 XLON 11:38:22 00025832589TRDU1 500 1.0700 XLON 11:58:21 00025832712TRDU1 431 1.0700 XLON 11:58:21 00025832713TRDU1 931 1.0700 XLON 11:58:21 00025832714TRDU1 26 1.0700 XLON 11:58:21 00025832715TRDU1 1,964 1.0680 XLON 12:30:00 00025832916TRDU1 1,306 1.0680 XLON 12:44:22 00025833327TRDU1 2,029 1.0680 XLON 12:53:47 00025833526TRDU1 738 1.0660 XLON 13:06:21 00025833848TRDU1 1,906 1.0660 XLON 14:03:32 00025835353TRDU1 328 1.0660 XLON 14:06:32 00025835401TRDU1 1,064 1.0660 XLON 14:06:32 00025835402TRDU1 890 1.0660 XLON 14:06:32 00025835403TRDU1 3,940 1.0660 XLON 14:06:32 00025835404TRDU1 3,793 1.0660 XLON 14:06:32 00025835405TRDU1 3,902 1.0620 XLON 14:45:29 00025836230TRDU1 1,777 1.0600 XLON 15:18:42 00025837680TRDU1 227 1.0600 XLON 15:18:44 00025837681TRDU1 5,785 1.0620 XLON 15:20:43 00025837788TRDU1 1,502 1.0700 XLON 16:00:16 00025838892TRDU1 3,235 1.0720 XLON 16:06:46 00025839105TRDU1 649 1.0720 XLON 16:06:49 00025839107TRDU1 594 1.0720 XLON 16:06:49 00025839108TRDU1 88 1.0720 XLON 16:08:04 00025839121TRDU1 578 1.0740 XLON 16:21:20 00025839387TRDU1 2,035 1.0720 XLON 16:22:09 00025839409TRDU1 2,114 1.0720 XLON 16:22:09 00025839411TRDU1 1,912 1.0720 XLON 16:22:09 00025839413TRDU1

