DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Toyota hat im dritten Geschäftsquartal wegen Lieferengpässen weniger umgesetzt und verdient als im Vorjahreszeitraum, die Markterwartungen aber übertroffen. Den Umsatzausblick für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 per Ende März reduzierte der Autokonzern. Der Umsatz sank um 4,5 Prozent auf 7,786 Billionen Yen (umgerechnet rund 59 Milliarden Euro). Das Nettoergebnis sackteum 5,6 Prozent auf 791,74 Milliarden Yen ab. Analysten hatten einen Gewinn von nur 623,15 Milliarden Yen erwartet. Für das Geschäftsjahr rechnet Toyota Motor nun mit einem Umsatz von 29,50 Billionen Yen, ein Anstieg um 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bisher hatte der Konzern einen Zuwachs um 10 Prozent in Aussicht gestellt. Den Nettogewinn sieht Toyota weiter 11 Prozent höher bei 2,49 Billionen Yen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:05 Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco

22:05 Walt Disney Co, Ergebnis 1Q, Burbank

22:05 Mattel Inc, Ergebnis 4Q, El Segundo

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.530,25 +0,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.798,00 +0,4% Nikkei-225 27.579,87 +1,1% Hang-Seng-Index 24.806,11 +2,0% Kospi 2.768,85 +0,8% Shanghai-Composite 3.480,96 +0,8% S&P/ASX 200 7.268,30 +1,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Die Anleger werden wieder mutiger und kaufen Aktien, weil die Sorgen um steigende Zinsen zunächst etwas in den Hintergrund gerückt sind, nachdem die Marktzinsen in jüngster Zeit deutlich gestiegen sind. Daneben verweisen Beobachter auf die in vielen Ländern inzwischen offenbar überschrittenen Höhepunkte der Omikron-Welle der Corona-Pandemie. Außerdem verbreitet die gut laufende Quartalsberichtssaison Zuversicht. Für Entspannung sorgt auch, dass es am Vortag in Schanghai zu einer auffälligen Schlussrally gekommen war, für die laut Marktbeobachtern Käufe staatlich kontrollierter Fonds gesorgt hatten. In Tokio verbessern sich Nissan Motor nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen um 5,8 Prozent, Toyota legen nach der Bekanntgabe deer Geschäftszahlen um 0,9 Prozent zu. Shimano machen einen Satz um 18,6 Prozent, nachdem der Fahrradteilehersteller für 2021 einen Gewinnanstieg um 83 Prozent vermeldet hat und auch 2022 mit einem höheren Gewinn rechnet. JFE Holdings verteuern sich um 9,2 Prozent. Der Stahlhersteller hat seinen Umsatz-und Gewinnausblick abgehoben. In Hongkong legen die am Vortag noch bremsenden Technikaktien deutlich zu und ziehen den HSI nach oben. Alibaba, Tencent, Meituan und Co folgen den positiven Vorgaben der US-Technikaktien und gewinnen bis zu 7 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Für die Lyft-Aktie ging es auf Nasdaq.com um 5,5 Prozent abwärts. Der Fahrdienstvermittler steigerte zwar den Umsatz im vierten Quartal deutlich, der Ausblick auf das laufende Quartal enttäuschte aber. Der Kurs des großen Konkurrenten Uber gab um 1,5 Prozent nach. XPO Logistics (+3,7%) wartete nicht nur mit Rekordumsätzen und einem besser als gedacht ausgefallenen Gewinn auf. Das im Schifftransport tätige Unternehmen lieferte auch einen soliden Ausblick ab. Hub Group profitierte im Berichtsquartal ebenfalls von der starken Nachfrage nach Frachtdienstleistungen. Der Transportmanager steigerte den Umsatz um 32 Prozent, der Kurs legte auf Nasdaq.com um 7 Prozent zu. Das Marketingunternehmen Omnicom (+5,2%) steigerte in seinem vierten Quartal sowohl Gewinn als auch Umsatz gegenüber dem Vorjahr. Auch bei Doximity (+8,2%) kamen die Quartalszahlen gut an, sie lagen über den Erwartungen. Zudem erhöhte der Online-Dienstleister für medizinisches Fachpersonal seinen Ausblick. Chipotle Mexican Grill waren ebenfalls gesucht (+6,6%). Die Schnellrestaurantkette hatte einen 22-prozentigen Umsatzanstieg berichtet und übertraf damit ebenso die Konsensschätzung wie mit dem um 60 Prozent höheren Gewinn. Für den Kurs des Wettbewerbers Yum China ging es dagegen um gut 4 Prozent nach unten. Yum hatte den Umsatz nur leicht zum Vorjahr gesteigert und verfehlte damit wie auch mit dem Gewinn auf bereinigter Basis die Analystenerwartungen. Der Nettogewinn stieg dennoch deutlich auf 475 von 151 Millionen Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.462,78 +1,1% 371,65 -2,4% S&P-500 4.521,53 +0,8% 37,66 -5,1% Nasdaq-Comp. 14.194,46 +1,3% 178,79 -9,3% Nasdaq-100 14.747,03 +1,2% 175,78 -9,6% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 890 Mio 881 Mio Gewinner 2.024 1.801 Verlierer 1.310 1.566 unverändert 150 159

Fester - Mut schöpften die Anleger aus mehrheitlich überzeugenden Quartalszahlen. Die Volatilität blieb indes erhalten angesichts der Sorgen in Bezug auf Inflation und Zinsen. Für Meta Platforms ging es um 2,1 Prozent nach unten, weil zum einen das langjährge Board-Mitglied Peter Thiel die Facebook-Mutter verlassen wird und das Unternehmen im Datenstreit mit der EU erwägt, Facebook und Instagram in Europa zu schließen. Nvidia legten um 1,5 Prozent zu, nachdem der Kauf der Softbank-Chip-Tochter Arm ad acta gelegt wurde. Die Peloton-Aktie haussierte nach der Rally des Vortages, ausgelöst durch einen Bericht über verstärktes Interesse von Finanzinvestoren, um weitere 25 Prozent. Der Fitnessgeräte-Hersteller will nun seinen CEO austauschen, Kosten senken und das Board umbauen. Amgen legten um 7,8 Prozent zu. Das Biotechnikunternehmen hatte einen Gewinn über Erwarten gemeldet. Dupont (+6,3%) übertraf mit dem Ergebnis ebenso die Erwartungen. Der Pharmakonzern Pfizer (-2,8%) verfehlte troz einer Umsatzverdopplung die Markterwartungen. Harley-Davidson gewannen nach starken Auslieferungen 15,5 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,35 +5,7 1,29 61,6 5 Jahre 1,82 +5,3 1,76 55,7 7 Jahre 1,93 +4,5 1,89 49,4 10 Jahre 1,96 +4,1 1,92 45,0 30 Jahre 2,26 +4,0 2,22 35,7

Die Renditen zogen nach der Atempause am Vortag wieder an, bei zehnjährigen Papieren näherte sie sich bis auf 4 Basispunkte der Marke von 2,00 Prozent. Zuletzt hatte sie im Juli 2019 über dieser Marke gelegen. Immer mehr Teilnehmer rechnen im März mit einem großen Zinsschritt um 50 Basispunkte durch die Fed.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:44 % YTD EUR/USD 1,1419 +0,0% 1,1417 1,1404 +0,4% EUR/JPY 131,89 -0,0% 131,92 131,68 +0,8% EUR/GBP 0,8424 -0,0% 0,8428 0,8434 +0,3% GBP/USD 1,3556 +0,1% 1,3547 1,3526 +0,2% USD/JPY 115,50 -0,0% 115,55 115,48 +0,3% USD/KRW 1.196,60 +0,0% 1.196,40 1.199,84 +0,7% USD/CNY 6,3652 -0,0% 6,3666 6,3677 +0,1% USD/CNH 6,3679 +0,0% 6,3668 6,3731 +0,2% USD/HKD 7,7927 -0,0% 7,7937 7,7960 -0,0% AUD/USD 0,7158 +0,2% 0,7145 0,7117 -1,4% NZD/USD 0,6656 +0,1% 0,6648 0,6633 -2,5% Bitcoin BTC/USD 43.764,79 -0,8% 44.106,96 44.897,70 -5,3%

Der Dollar legte mit den steigenden US-Marktzinsen zu, der Dollarindex gewann 0,2 Prozent. Die jüngste Aufwärtsbewegung des Euro im Zuge falkenhafter Äußerungen durch die EZB am Anschluss an die jüngste Notenbanksitzung wurde vorerst beendet. Für die Commerzbank spricht aktuell nicht viel für den Euro. Daten aus den USA dürften untermauern, dass die Fed im März ihren Zinserhöhungszyklus beginnen werde, während die EZB trotz der hohen Inflation noch zögere. Gegen den Yen legte der Dollar noch etwas deutlicher zu.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,11 89,36 -0,3% -0,25 +19,0% Brent/ICE 90,50 90,78 -0,3% -0,28 +17,8%

Deutlicher abwärts um knapp 2 Prozent ging es mit den Ölpreisen. Belastet wurden sie von der Aussicht auf zusätzliches Angebot aus dem Iran, weil indirekte Gespräche zwischen den USA und dem Iran zur Wiederbelebung des Atomabkommens erwartet werden. Ein neues Abkommen könnte die Wiederaufnahme von 1 Million Barrel iranischen Öls pro Tag auf den Markt ermöglichen. Derweil hob die Energy Information Administration ihre Ölpreisprognose zwar um rund 11 Prozent an. Sie rechnet damit im laufenden Jahr im Schnitt aber nur mit 82,87 Dollar je Barrel der Sorte Brent - einiges unter dem aktuellen Stand.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.827,68 1.825,85 +0,1% +1,83 -0,1% Silber (Spot) 23,21 23,23 -0,1% -0,02 -0,4% Platin (Spot) 1.033,50 1.035,99 -0,2% -2,49 +6,5% Kupfer-Future 4,45 4,46 -0,3% -0,01 -0,3%

