Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat sich gestern schwer getan eine Richtung zu finden, dann aber leicht im Plus geschlossen. Heute könnte der deutsche Leitindex von positiven Vorgaben aus Übersee profitieren. Sowohl in den USA als auch in Asien schlossen die Börsen klar im Plus. Bei den Einzelwerten geht es heute um Microsoft, Mandiant, Tesla, Block, PayPal, die Deutsche Bank, Qiagen, Daimler Truck, Cancom und Heidelberger Druck. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.