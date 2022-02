Die voestalpine verzeichnete in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2021/22 (1. April bis 31. Dezember) einen Aufschwung. So nahm der Umsatz im Vergleich zum 3. Quartal des Vorjahres um 36,7 Prozent auf 10,9 Mrd. Euro zu. Das EBITDA stieg um 126,4 Prozent auf 1,5 Mrd. Euro. Das EBIT erreichte nach -134 Mio. Euro im Q3 2020/21 einen Wert von 947 Mio. Euro. Das Ergebnis nach Steuern steigerte sich auf 698 Mio. Euro (Q3 2020/21: -159 Mio. Euro). CEO Herbert Eibensteiner: "Dass wir in einem nach wie vor instabilen Wirtschaftsumfeld sogar die Ergebnisse vor Ausbruch der Pandemie deutlich übertreffen konnten, bestätigt eindrucksvoll die strategische Ausrichtung und die Leistungsfähigkeit unseres Konzerns." Laut voestalpine war die Volatilität der ...

