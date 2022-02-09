BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 62,30 (61,10) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT BOOHOO AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 85 (135) PENCEBARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ASOS AUF 2450 (2900) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT CHEMRING GROUP AUF 'EQUAL WEIGHT' (OW) - ZIEL 300 (380) PENCECREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR AMS-OSRAM AUF 17,70 (17,60) CHF - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 74 (72) EUR - 'OUTPERFORM'DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR BNP PARIBAS AUF 76 (74) EUR - 'KAUFEN'DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR BP AUF 490 (425) PENCE - 'KAUFEN'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 184 (188) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BP AUF 630 (600) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENGIE AUF 18,5 (18,2) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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