Düsseldorf (ots) -- Warth & Klein Grant Thornton Gruppe verzeichnet ein Umsatzplus von 15,4 Prozent- Alle Geschäftsbereiche sind gewachsen- Weiterer Ausbau des digitalen PortfoliosDie Warth & Klein Grant Thornton Gruppe hat das Geschäftsjahr 2020/21 zum 30. September 2021 mit einem Plus von 15,4 Prozent auf 169,3 Millionen Umsatz abgeschlossen. Es ist damit das bisher umsatzstärkste in der Unternehmensgeschichte.Trotz der pandemiebedingt schwierigen Rahmenbedingungen für den international ausgerichteten deutschen Mittelstand - den Hauptmandanten von Warth & Klein Grant Thornton - haben sich alle Geschäftsbereiche sehr gut entwickelt und sind gewachsen. Neben organischem Wachstum sowie weiteren Partner- und Team-Zugängen aus dem Markt hat auch die Verstärkung durch die Teams in Hamburg und Rostock maßgeblich zum erfolgreichen Geschäftsjahr beigetragen. Der Zusammenschluss hat neben weiterer Expertise auch zusätzliche Wachstumsimpulse mit sich gebracht."Wir konnten der Corona-Krise weiterhin trotzen und freuen uns über ein starkes Wachstum, auch im Vergleich zur Branche. Unser Kerngeschäft ist erfreulich weiter gewachsen und sowohl Prüfungs- als auch Beratungsdienstleistungen sind stark nachgefragt", sagt Michael Häger, Vorstandsvorsitzender von Warth & Klein Grant Thornton.Advisory mit stärkstem WachstumDer größte Geschäftsbereich Audit & Assurance wuchs im Vorjahresvergleich um 17,5 Prozent auf 55,4 Millionen Euro Umsatz - der höchste Umsatz des Bereichs seit Start. Eine Basis dafür war neben Mandatsgewinnen im Kernmarkt auch der weitere Ausbau des Financial Services Bereichs. Der Geschäftsbereich Tax setzte seinen positiven Trend der Vorjahre ebenfalls fort und erzielte ein Plus von 14,7 Prozent auf 47,7 Millionen Euro durch den erfolgreichen Ausbau von Bestandsmandaten, die Akquisition von neuen Aufträgen in allen Marktsegmenten sowie die sehr positive Entwicklung rund um die Partnerzugänge der letzten Zeit. Am stärksten ist der Bereich Advisory gewachsen. Er stieg im Vorjahresvergleich um 19,3 Prozent auf 29,4 Millionen Euro Umsatz an. Treiber war hier vor allem die dynamische Entwicklung des Transaktionsgeschäfts.Mit einem Plus von 11,9 Prozent auf 25,1 Millionen Euro schloss der Geschäftsbereich Business Process Solutions das Jahr 2020/2021 sehr erfolgreich ab, auch hier war das Wachstum stark transaktionsgetrieben mit einem Fokus auf den Real Estate-Bereich.Der Geschäftsbereich Legal profitierte ebenfalls vom starken Beratungsgeschäft in Transaktionsprojekten (+7,7 Prozent auf 6,6 Millionen Euro). Private Finance erzielte mit einem Zuwachs von 14,2 Prozent auf 5,1 Millionen Euro erstmals einen Umsatz von über 5 Millionen Euro.Mit seinem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr bestätigt Warth & Klein Grant Thornton den Wachstumstrend des internationalen Netzwerkes Grant Thornton International, das für das Geschäftsjahr 2020/21 einen weltweiten Umsatzrekord von plus 14,3 Prozent auf 6,6 Milliarden US-Dollar meldet. Hinter der erfolgreichen Geschäftsentwicklung stehen in Deutschland rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stand 30.09.2021).Gesteigerte Marktpräsenz durch bedeutende MandatsgewinneWarth & Klein Grant Thornton konnte auch im Geschäftsjahr 2020/21 die Sichtbarkeit im Markt durch namhafte Mandatsgewinne in allen Geschäftsbereichen weiter ausbauen. Dazu gehört zum Beispiel die Supermarktkette Real, die ihr Mandat von der Steuerberatung auf die Wirtschaftsprüfung ausweitete. Ebenfalls als Prüfungsmandat konnte die DLE Group AG, eine Asset Management Plattform mit Fokus auf Immobilien, gewonnen werden, wie auch der Zahlungsdienstleister Payone GmbH im Bereich Financial Services.Das schwedische Immobilienunternehmen Heimstaden wurde von Warth & Klein Grant Thornton sowohl im Rahmen der Financial und Tax Due Diligence als auch bei der steuerlichen Strukturierung von mehreren großen Transaktionen beraten.Als starker Berater und Gutachter in komplexen betriebswirtschaftlichen Fragestellungen ist Warth & Klein Grant Thornton im Markt gesetzt. Im vergangenen Geschäftsjahr zum Beispiel als neutraler Gutachter für die Grenke AG sowie für den Insolvenzverwalter von Wirecard oder als Berater der NRW.BANK bei der Veräußerung der Westspiel-Gruppe.Weiterer Ausbau des digitalen PortfoliosDie aktuelle pandemische Lage verdeutlicht einmal mehr, wie wichtig IT- und Digitalisierungs-Themen für Unternehmen sind. Im abgeschlossenen Geschäftsjahr hat Warth & Klein Grant Thornton seine Digitalisierungsstrategie konsequent weiter vorangetrieben.Mit dem Aufbau der neuen Service-Linie Tax Technology gestaltet das Unternehmen den noch vergleichsweise überschaubaren Markt für Digitalisierung in der Steuerberatung in Deutschland mit. Der Beratungsbedarf im Hinblick auf digitale Prozesse in der Steuerfunktion ist im deutschen Mittelstand und bei Großunternehmen schon heute enorm - und wird weiter zunehmen.Audit & Assurance sah ungebremste Nachfrage nach IT-Assurance-Services, insbesondere bei der Unterstützung von Mandanten im Rahmen der Einführung neuer ERP-Systeme. Die Digitalisierungsstrategie wurde im Geschäftsbereich konsequent umgesetzt, zum Beispiel auch mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Data Analytics-Tools.In Zukunft möchte Warth & Klein Grant Thornton Mandanten mit einem vollumfänglichen Portfolio rund um IT und Digitalisierung unterstützen. Mit einem kürzlich neu gewonnenen Team aus erfahrenen Experten steht aktuell der Ausbau des Bereichs IT-Consulting auf der Business-Agenda."Wir machen unsere Mandanten fit für die digitalisierte Zukunft. Dafür bauen wir im Rahmen unserer Digitalisierungsstrategie unsere Expertise kontinuierlich aus. Wir möchten unseren Mandanten auch zukünftig fortschrittliche und innovative Lösungen anbieten. Unser Ziel ist es, sie intensiv dabei zu begleiten, denn wir glauben daran, dass große Schritte in einem interdisziplinären Team am besten gelingen", sagt Häger.Ambitionierte Wachstumsagenda für 2021/22Im neuen Geschäftsjahr, das vielversprechend begonnen hat, strebt Warth & Klein Grant Thornton vorrangig organisches Wachstum an, ist aber auch zielgerichteten Aufnahmen neuer Teams gegenüber aufgeschlossen. Dabei liegt der Fokus auf den deutschen Wirtschaftszentren sowie dem Ausbau der bestehenden Standorte, um Mandanten vor Ort möglichst umfassend in allen Disziplinen beraten zu können.Bereits in den ersten Monaten konnte das Unternehmen sowohl in seinem Zielsegment gehobener Mittelstand als auch im Bereich der börsennotierten Unternehmen weitere spannende Neuzugänge unter den Mandanten verbuchen. Dazu gehören im Prüfungsbereich unter anderen der im S-Dax notierte Biokraftstoffhersteller Verbio Vereinigte BioEnergie AG und der im Prime Standard notierte Anbieter für Elektroniklösungen Katek SE.Vorstandsvorsitzender Häger blickt positiv auf das laufende Geschäftsjahr: "Wir haben ein hervorragendes Jahr hinter uns und die ersten Monate des neuen Geschäftsjahrs stimmen mich optimistisch, dass wir die ehrgeizigen Ziele, die wir uns auch für dieses Jahr gesetzt haben, ebenfalls erreichen können. Und zwar vor allem auch dank all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihrer Leidenschaft und ihrem Einsatz den Erfolg des Unternehmens ganz maßgeblich mitgestalten."Einer der nächsten konsequenten Schritte der Wachstumsagenda ist die Umfirmierung in Grant Thornton AG zum 1. März 2022. Der neue Name betont die Zugehörigkeit zum Grant Thornton-Netzwerk, der Nummer 6 der globalen Prüfungs- und Beratungsnetzwerke, und die Ausrichtung auf den international agierenden Mittelstand.Pressekontakt:Susanne GehrlingHead of Corporate Communications+49 69 905598 617susanne.gehrling@wkgt.comOriginal-Content von: Warth & Klein Grant Thornton, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83393/5141892