Der DAX schafft es auch am Dienstag, sich im Plusbereich zu etablieren. Wir besprechen die Marktlage ganz aktuell im Video mit L&S - hier zu finden. Der Wochenauftakt könnte hier als Bodenbildung betrachtet und nun wieder die Ausgangsbasis für weitere Kurssteigerungen genommen werden. Was für ein Start in 2022. Unsere aktuelle Einschätzung finden Sie in unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...