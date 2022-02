Dank robuster Nachfrage nach seinen Produkten in allen Segmenten stieg der Umsatz gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr davor um rund 37 % auf 10,9 Mrd. Euro. Das Ergebnis nach Steuern erreichte 698 Mio. Euro nach 159 Mio. Euro Verlust in der Vorjahresperiode. Damit übertrifft VOESTALPINE sogar deutlich das Niveau vor Ausbruch der Pandemie.



