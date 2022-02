Am Mittwochmorgen sind die Vorgaben für den deutschen Aktienmarkt positiv, nachdem die US-Börsen beinahe auf Tageshoch geschlossen haben und auch in Asien die wichtigen Indizes überwiegend im Plus aus dem Handel gegangen sind. Die Berichtssaison liefert zu großen Teilen positive Signale.Es dreht sich aber nicht alles um Zahlen wie bei Qiagen oder HeidelDruck. Paypal und Block werden künftig von Apple bedroht und stehen seit Wochen unter Verkaufsdruck. Microsoft hingegen will angeblich schon wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...