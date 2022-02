Teaneck, New Jersey (ots/PRNewswire) -Cognizant (Nasdaq: CTSH) hat heute bekannt gegeben, seine Vertragsvereinbarung mit Volvo Cars zur Bereitstellung von Finanz- und Rechnungslegungsleistungen (F&A) sowie Beschaffungsdienstleistungen verlängert zu haben. Die Vereinbarung umfasst die weltweite Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, die direkte und indirekte Beschaffung sowie die Logistikdienstleistungen des Automobilherstellers.Auf Grundlage der neuen dreijährigen Vereinbarung ermöglicht Cognizant es Volvo Cars, seine F&A- und Beschaffungsprozesse zu harmonisieren und Intelligent Process Automation (IPA) zu implementieren, um die Effizienz zu steigern und die fortlaufende digitale Transformation zu unterstützen. Durch die Verwendung von erstklassigem Payment On Time (POT), der hochautomatisierten, kontaktlosen Verarbeitung von Rechnungen, einer schnelleren Lösung von Lieferanten- und Kundenanfragen durch Ticketing-Tools wird Volvo Cars außerdem in der Lage sein, die Kosten für die Bereitstellung von Geschäftsprozessservices zu senken und die Geschäftsergebnisse insgesamt zu verbessern."Die Automobilindustrie befindet sich in einer kontinuierlichen Entwicklung: Die Geschäftsmodelle ändern sich und die Umstellung auf Elektroautos ist zum Schlüssel für die Klimaneutralitätsziele der Automobilhersteller geworden. Wir sind stolz darauf, Volvo Cars bei seinem raschen Wachstum in zahlreichen Märkten zu unterstützen", so Anne-Sofie Risåsen, Head of Nordics bei Cognizant. "Wir freuen uns nun darauf, die bereits etablierten weltweiten Standard-F&A- und Beschaffungsprozesse zu stärken und gleichzeitig unsere Präsenz in der direkten und indirekten Beschaffung auszubauen.Cognizant arbeitet bereits seit 2011 mit Volvo Cars zusammen.Informationen zu Cognizant Cognizant (Nasdaq: CTSH) entwickelt moderne Unternehmen. Wir helfen unseren Kunden dabei, Technologie zu modernisieren, Prozesse neu zu erfinden und Erfahrungen zu transformieren, damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt stets die Nase vorn haben. Gemeinsam verbessern wir das tägliche Leben. Wie, das sehen Sie auf www.cognizant.com oder unter @cognizant.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:USA Jodi Sorensen Europa / APAC Christina Indien Rashmi Vasishtjodi.sorensen@cognizant.com Schneider rashmi.vasisht@cognizant.comchristina.schneider@cognizant.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/722966/Cognizant_Logo_Logo.jpgOriginal-Content von: Cognizant, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63089/5141927