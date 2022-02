DJ EUREX/Bund-Future setzt Erholung fort

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future setzt am Mittwoch im Verlauf die Erholung fort, nachdem er am Vortag im Bereich bei 165 Prozent eine gute Kaufbereitschaft vorgefunden hatte. Der März-Kontrakt steigt um 34 Ticks auf 165,65 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 165,72 Prozent und das -tief bei 165,33 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 47.774 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 11 Ticks auf 130,61 Prozent.

Nach dem EZB-Schreck in der vergangenen Woche haben sich die Zinserwartungen auf hohem Niveau stabilisiert. So verwiesen die Zinsstrategen der Helaba auf die Forwards für 3M-Geld, die auf Sicht von sechs Monaten bei -0,27 Prozent und bei -0,03 Prozent auf Sicht von neun Monaten stehen. In einem Jahr werde ein 3M-Euribor von +0,22 Prozent eingepreist.

Dies sei insgesamt eine ambitionierte Erwartungshaltung von annähernd drei Zinserhöhungen. Zwar stehe die EZB unter Druck, aufgrund der Inflationsentwicklung von der ultralockeren Geldpolitik abzurücken. EZB-Präsidentin Christine Lagarde habe aber deutlich gemacht, dass dies "graduell" geschehen soll und zunächst ein Auslaufen der Anleihekäufe erfolge. Die Markterwartung eines Zinsschrittes bereits im Sommer erscheine damit zunächst nicht kompatibel. Allerdings bestehe das Risiko, dass die EZB-Chefin von dieser Aussage ebenso abrücke, wie von der, dass Zinserhöhungen in diesem Jahr "sehr unwahrscheinlich" seien, heißt es weiter.

February 09, 2022

