In den meisten deutschen Großstädten kann die Kaufkraft mit den Mieten nicht mithalten. Dies zeigt eine Auswertung des Immobilienportals immowelt. Besonders groß ist demnach die Diskrepanz in München und Frankfurt, aber auch Stuttgart oder Köln weisen starke Unterschiede auf. Vielerorts in Deutschland sind die Mieten dem verfügbaren Einkommen der Bevölkerung enteilt. Vor allem in der bayerischen Landeshauptstadt München und in der Bankenmetropole Frankfurt klafft die Schere zwischen den Mietpreisen ...

