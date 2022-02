Was für ein Auftakt - QIAGEN N.V. glänzt heute mit einem kräftigen Anstieg. So katapultiert sich der Wert derzeit rund vier Prozent nach vorne. Damit notiert der Wert nun bei 44,83 EUR. Haben die Bullen damit den Grundstein für weitere Kursgewinne gelegt?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei QIAGEN N.V., finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von QIAGEN N.V. der letzten drei Monate.Für eine ausführliche QIAGEN N.V.-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Tagesgewinn lässt die Bullen aufhorchen. Weil das Papier damit so viel kostet wie noch nie in diesem Monat. Immerhin markiert der Titel ein neues 4-Wochen-Hoch. Im bisherigen Kursverlauf waren 44,42 EUR dieser Umkehrpunkt. Wir dürfen uns also voller Ungeduld auf die nächsten Tage freuen.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft derzeit langfristig orientierten Börsianern. Wenn es danach geht, verläuft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...